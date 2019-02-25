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Şıktaşlı’dan Kulalı şoförlere söz

CHP ve İYİ Parti’nin ortak olduğu Millet İttifakının Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı, Kula ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette servis ve halk otobüsü şoförleriyle bir araya geldi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 11:42
Şıktaşlı’dan Kulalı şoförlere söz

CHP ve İYİ Parti’nin ortak olduğu Millet İttifakının Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı, Kula ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette servis ve halk otobüsü şoförleriyle bir araya geldi. Şıktaşlı, şoförlerin yaşadıkları sıkıntıyı dinleyerek, “Taşıma kooperatiflerin değerli emektarlarının bütün mağduriyetini de gidereceğiz." sözünü verdi.


Millet İttifakı Manisa Büşükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı ilçe ziyaretlerini hızlı bir şekilde sürdürüyor. Şıktaşlı, Kula ilçesine ziyaret gerçekleştirerek, ilçede servis ve halk otobüsü şoförleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıya Millet İttifakı Kula Belediye Başkan adayı Selim Aşkın, CHP İlçe Başkanı Hüseyin Yardımcı, İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Yurt ve Şoförler Odası Başkanı Oktay Kırlı katıldı.


Kahvaltıda ilk sözü alan Millet İttifakı Kula Belediye Başkan adayı Selim Aşkın, 1994-2014 yılları arasında Kula Belediye Başkanlığı görevini yaptığı dönemlerde şoförlerin yaşadığı sıkıntıları yakından takip ettiğini belirterek, “Şoförlerimizin sorunlarını biliyoruz. Onların yaşadığı sorunların çözümü de bizde. Emin olsunlar ki şoförlerimizin hakkını hiç kimseye yedirmeyeceğiz. Şoförlerimizi Kula’da güçlü bir kadroya sahip. Bu nedenle şoförlerimizin desteğine ihtilacımız var. Bize destek ve güç vereceklerine inancım tam." diye konuştu.



"Kula eski zenginliğine kavuşacak"


Millet İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı kahvaltıda yaptığı konuşmada Kula’nın yaklaşık 200 yıldır ticaretin beşiği olduğunu, ancak ilçenin Manisa merkezden yönetilmesi sebebiyle bu özelliğini kaybettiğini söyledi. Şıktaşlı, “Kula Manisa merkezden değil, Kula’dan yönetilecek. Önümüzde Manisa Büyükşehir Belediyesi gibi bir fırsat var. Bu fırsatı Kula ilçemiz ve beraberindeki tüm ilçelerimizle birlikte değerlendireceğiz. Önümüzdeki 5 yıl boyunca tüm ilçelerimizde tarım ve hayvancılığın yanında, istihdam ve ekonomiye de destek vereceğiz. Bizim hedefimiz var olan ekmeği büyütmek olacak. Kula eski zenginliğine bizimle kavuşacak." dedi.



"Ücretsiz taşıyan biziz reklamını büyükşehir yapıyor"


Konuşmasının ardından Millet İttifakının adayı Şıktaşlı, şoförlerle sohbet ederek sıkıntılarını dinledi. Sohbet sırasında bir şoför 65 yaş üstü kişilerin ücretsiz taşınmasında yaşadığı sıkıntıyı dile getirerek, “Mazot, şoförlük, vergi, sigorta ve bir çok masraflar bana ait, ancak ben ayda 6 bin 65 yaş üstü vatandaşı ücretsiz olarak taşıyorum. Bunun reklamını da büyükşehir kendisi yapıyor. Bu bizim için önemli bir sorun." diye konuştu.


Yaşanan sorunun çözümünden söz eden Şıktaşlı şunları söyledi: “Belediyeye ait tüm araçlarda 65 yaş üstü vatandaşlarımızı ücretsiz olarak taşımaya devam edeceğiz. Taşıma kooperatiflerin değerli emektarlarının bütün mağduriyetini de gidereceğiz."

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 11:42
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