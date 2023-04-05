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Yerel Sıkıysa dokun! Siirt'teki bu çiçeği koparmanın cezasını duyunca şok olacaksınız!
Yerel

Sıkıysa dokun! Siirt'teki bu çiçeği koparmanın cezasını duyunca şok olacaksınız!

Yeniakit Publisher
2023-04-05 17:06:00 -
Sıkıysa dokun! Siirt'teki bu çiçeği koparmanın cezasını duyunca şok olacaksınız!

Siirt'teki ters lale güzelliği karşısında sizi kendine hayran bırakıyor. Ancak koparmanın bedeli çok büyük. Bu laleyi koparanı ödeyeceği ceza miktarıyla bir araba bile alabilirsiniz. Tamı tamına "hüzün çiçeği" diye bilinen ters laleyi koparanlara 244 bin 315 lira ceza uygulanacak.

Siirt'te endemik bir tür olan ve halk arasında "ağlayan gelin" veya "hüzün çiçeği" diye bilinen ters laleyi koparanlara 244 bin 315 lira ceza uygulanacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ters lalelerin korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Ters lalelerin 20 gün boyunca yaşayabildiği aktarılan açıklamada, çiçeğin ilkbaharda dağları renklendirdiği aktarıldı.

Ters lalelerin bölgenin bir değeri olduğu vurgulanan açıklamada, ters lalenin koparılmasının yasak olduğu, bunu koparanlara biyolojik çeşitliliği tahrip etme suçundan 244 bin 315 lira ceza uygulanacağı bildirildi.
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