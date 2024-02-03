Sıkı durun, aslında bildiğiniz gibi! Müebbet ne, ağırlaştırılmış müebbet ne?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, bugünkü yazısı...

Fatih Camii imamı Galip Usta, bıçaklı saldırı sonucu, ölümle burun buruna kaldı..

Saldırgan yakalandı.. Tutuklandı.

Kilisede saldırı düzenlendi.. Bir kişi öldü..

Saldırganlar yakalandı, tutuklandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Diyarbakırlı Ramazan hoca adı ile bilinen Ramazan Pişkin bıçaklı saldırı sonucu öldürüldü.

Katil yakalandı.. Tutuklandı..

Bir taksici, tanımadığı ve yolda üşümesin diye aldığı bir yolcu tarafından hunharca öldürüldü..

Katil kısa sürede bulundu, tukuklandı..

Cinayetler, ardı ardına geliyor..

Gerçek sebebi henüz ortaya çıkarılamayan cinayetler bir yana.

Kadın cinayetleri ise, bir felaket..

Yıllarca aynı yastığa baş koymuş insanlar, küçük küçük ihtilafların sonucunda, biri katil oluyor, biri maktül.

Hatta eşi ile birlikte, eşinin yakınlarını öldürenler, belki çok daha vahimi kendi çocuklarını bile öldürenler oluyor..

Failler yakalansa da..

Cezaevine konulsa da..

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