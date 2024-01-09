Sıkı dostlardan danışıklı kavga! FETÖ'cü Emre Uslu ile Ümit Özdağ'ın Fatih Camii oyunu!

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Fatih Camii İmamı Galip Usta ile talebesine yönelik bıçaklı saldırıdan sonra Ümit Özdağ'ın trol hesaplarından 'Muhalif Gençlik'in 1 Ocak'ta yaptığı paylaşım gündeme geldi.

"Muhalif Gençlik" adlı Twitter hesabından yapılan paylaşımda Bayram Ali Öztürk Hocaefendi'nin şehit edilmesi hatırlatılarak tehditler savrulmuştu.

Aynı hesap öte yandan İsmailağa Cemaati'nin mensuplarını çok sert ifadelerle hedefe koymuştu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fatih Camii İmamı ile talebesine yönelik bıçaklı saldırıdan sonra Ümit Özdağ'ın kışkırtıcı açıklamaları konuşulurken, bir anda FETÖ firarisi Emre Uslu devreye girdi.

Anlaşmalı Uslu-Özdağ kavgası!

Uslu mesajında, "Ergenekon’un 'Lümpen Gençliğin Organizasyonu' stratejisi çerçevesinde 2003-2007 döneminde İsmailağa Camiinde bir imam bıçaklanacak öldürülmüştü. Bugün aynı eylem Fatih Camiinde yapıldı. Tüm bu eylemlerin arkasından nedense hep Ümit Özdağ’ın gençlik yapılanması çıkıyor." ifadeleriyle Muhalif Gençlik adlı sosyal medya hesabını sözde hedefe koydu.

Buram buram anlaşmalı olduğu kokan kavgada Ümit Özdağ şu cevabı verdi:

"Bak sen, FETÖ’nün çok sevgili torunu olduğu için polis maaşını alıp seyahat etme korkusu raporu ile yıllarca Türk halkının parası ile ABD’de yaşayan Emre Uslu’da Zafer Partisi’ne karşı diğer tosuncuklar ile omuz omuza. Ama Emre’nin derdi başka. Değil mi Emre? İfşa oldunuz."

Geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir televizyon programında firari FETÖ'cü Emre Uslu ile tanışmadığını söyleyen Ümit Özdağ, "Emre Uslu ile Twitter üzerinden yazışmadım", "Emre Uslu bana destek vermedi", "Emre Uslu benim cumhurbaşkanı adayım veya başbakan adayı olmamın çok iyi olacağını söylemedi" ifadelerini kullanmıştı.



Özdağ'ın yalanları ortaya çıkmış, ikili arasındaki Twitter paylaşımları ifşa olmuştu: