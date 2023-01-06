Sıkı AK Partiliydi! Şimdi yazdıkları "Yok artık" dedirtti

Hükümete yakın bir gazetede yazdığı dönemde AK Parti'nin ekonomi politikalarını göklere çıkaran Şeref Oğuz, "mahalle" değiştirdiği günden bu yana savrulmaya devam ediyor...

Oğuz, son olarak demir attığı ekonomim.com'daki köşesinde, AK Parti'nin son vaatlerini aklı sıra ti'ye aldı. "Gökten müjde üstüne müjde yağıyor" diyerek birtakım projeleri önemsiz göstermeye çalışan Oğuz, özetle şunları kaydetti:

"Seçim öncesi ücret artışları, yeni ev projeleri, yeni istihdam haberleri daha sık gündeme gelmeye başladı. Şimdi de orta gelirlilere düşük konut kredi faiz oranları ve müteahhitlere yeni finansman paketi gündemde. Ortalık vaatten geçilmiyor, adeta gökten müjde üstüne müjde yağıyor.

Hatırlayacaksınız… 90’lı yıllarda Tansu Çiller; “herkese iki anahtar vereceğim. Herkesin bir evi, bir otomobili olacak” sözüyle seçimi kazandıktan sonra yarattığı büyük ekonomik kriz yüzünden, bırakın insanlara ev, araba verebilmeyi, halk borçları sebebiyle elindeki evinden arabasından olmuştu.

Çok net hatırlıyorum; vaatler seçim kazandırmış ama ekonomiye kaybettirmişti. Bankalar borçları tahsil etmek için kapılara dayanıp insanların neyi var neyi yoksa almış, tapular bankaların eline geçmişti. Alacağını tahsil edemeyen banka yöneticilerinin masaları; ev, araba anahtarlarıyla dolmuştu."