Şikayetleri memnuniyete çeviren marka! Fuzul sektör lideri oldu

Müşteri deneyimini iş süreçlerinin merkezine koyan markaların ödüllendirildiği A.C.E. Awards (Achievement in Customer Excellence), bu yıl da 60 farklı sektörden önde gelen markaları bir araya getirdi.

Şikayetvar platformunun 1,5 milyonun üzerindeki anket sonuçlarını, şikayet verilerini ve pazar paylarını baz alarak hazırladığı Müşteri Deneyim Endeksi araştırmasında Fuzul, tasarruf finansmanı sektörünün en yüksek müşteri memnuniyetine sahip markası olarak 11. A.C.E. Awards’ta Diamond Ödülü’ne layık görüldü.

Fuzul, şikayet yönetmenin ötesine geçerek her geri bildirimi gelişim fırsatına dönüştüren müşteri deneyimi yaklaşımı, şikayeti memnuniyete dönüştürme başarısı ve sürdürülebilir iletişim stratejisiyle müşteri memnuniyetinde tasarruf finansman sektörünün lideri oldu. Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Stratejik Satış ve Müşteri Yönetimi Müdürü Yusuf Atay, kazanılan başarının arkasındaki kurumsal yaklaşımı şu sözlerle ifade etti: “Türkiye ekonomisinde kendine güçlü bir yer edinen tasarruf finansmanı güven üzerine kurulu bir model ve bu güveni sürdürülebilir müşteri memnuniyetiyle güçlendirmek en temel önceliğimiz. A.C.E. Awards’ta elde ettiğimiz Diamond Ödülü, müşterilerimizin geri bildirimlerini doğru analiz ettiğimizin ve çözüm odaklı yaklaşımımızın güçlü bir göstergesi. Bu başarı, müşterilerimizin bize duyduğu güvenin ve bu güveni titizlikle temsil eden çalışma arkadaşlarımızın özverisinin bir sonucudur.”