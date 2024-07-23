Şikayetler artıyor! İşte yaz mevsiminde gebeler için sağlık önerileri

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Fatma Sezgin, yazı serin ve sağlıklı bir gebelik geçirmek için anne adaylarına önerilerde bulundu.

Gebeliğin her dönemi, özel bir dikkat gerektiriyor ama yaz gebeleri için durum daha da hassas olduğunu belirten Op. Dr. Fatma Sezgin, "Yaz mevsiminde sıcaklık artışı ile birlikte gebeliğe bağlı bazı sorunlar da artabiliyor. Sıcaklık artışıyla birlikte gebelerde sıcak basmaları, tansiyon düşüklüğü, bulantı ve kusmalardaki artış, halsizlik, uykusuzluk ve nefes darlığı gibi birtakım şikâyetler artar. Yükselen sıcaklıkların sizi keyfinizi bozmasına izin vermeyin"dedi.

Gebelikte hafif nefes darlığı, yorgunluk, şiddetli olmayan ödem, kalp çarpıntısı, göz kararması, tansiyon düşüklüğü gibi sıkıntılar olabileceğini belirten Op. Dr. Fatma Sezgin, "Yaz aylarında bu gibi şikâyetler biraz daha yoğun yaşanabilir. Bebeğin ve annenin susuz kalmaması gerekir. Bu durumda baş etmenin yolu güneş ışınlarınınım dik geldiği saatlerde uzun süre güneşte kalmamak ve yeterince su içmek gereklidir. Bol sıvı tüketmek, günde ortalama 3 litre su içmek, idrar yolu enfeksiyonları, kabızlık, karın ağrıları, bebeğin suyunun azalması gibi durumları engeller. Gıdalar açısından yaz aylarında yağlı baharatlar tuzlu gıdalardan kaçınılmalıdır" diye konuştu.