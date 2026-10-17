Yalçın Ağabey’i rahmetle anıyoruz

RIFAT BİLGİN İSTANBUL

Türk basın tarihinin cesur kalemlerinden karikatürist, şair, yazar ve aktör Yalçın Turgut Balaban’ı 70 yaşında Rahmet-i Rahman’a kavuşmasının 5. sene-i devriyesinde dualarla yâd ediyoruz. Gazetecilik, karikatür, şiir, yazarlık ve oyunculuğu bir arada yürüten Balaban, uzun yıllar emek verdiği Akit Medya bünyesinde de unutulmayan isimler arasında bulunuyor. Akit Medya’nın kurucusu Mustafa Karahasanoğlu’nun yakın dostu olan Balaban, meslek hayatı boyunca inandığı değerleri sanatına ve yazılarına taşıdı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Filolojisi ile İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Maliye bölümünü bitiren Balaban’ın basın dünyasındaki serüveni 1970 yılında başladı. İlk karikatürleri Yeşilay ve Mavi Kırlangıç dergilerinde yayımlandı. Ardından Milli Gazete’de çalışmalarını sürdüren Balaban, 1975 yılında Gölge dergisinin hazırlanmasında yer aldı ve genel yayın yönetmenliğini üstlendi. Yeni Devir gazetesinin hazırlanmasında da bulundu.

Necip Fazıl’ın dostu

Yalçın Turgut Balaban’ın hayatında Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in ayrı bir yeri vardı. Büyük Doğu düşüncesinin önemli isimleri arasında yer alan Balaban, Kısakürek’in hem çalışma arkadaşı hem de yakın dostu oldu. Necip Fazıl’ın vefatına kadar Büyük Doğu çevresindeki çalışmalarını sürdüren Balaban, İBDA hareketinin kurucusu Salih Mirzabeyoğlu’nun da dava arkadaşları arasında yer aldı. Karikatür sanatını fikir mücadelesinin bir parçası olarak gören Balaban’ın eserleri, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’da da sanatseverlerle buluştu. Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Yılın Karikatüristi ödülüne layık görülen Balaban’ın Akit ile yolları ise 1990 yılında Cuma dergisiyle kesişti. 1993 yılında daha sonra Akit adını alacak Beklenen Vakit gazetesinin hazırlık çalışmalarında da görev alan Balaban, uzun yıllar kurumun yayın kadrosunda bulundu. Özellikle 28 Şubat sürecinde yayımlanan karikatürleriyle dikkat çeken Balaban, darbeci ve vesayetçi anlayışa yönelik eleştirilerini çizgileri aracılığıyla kamuoyuna taşıdı.