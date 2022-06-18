Şikago'da ilk Kur’an- Kerim müzesi açıldı

Merkezi Illinois'de bulunan Nagamia Uluslararası İslami Tıp ve Bilim Enstitüsü, Şikago’nun Rolling Meadows'daki Müze/Kütüphanesinde “Nadir Kur’an Koleksiyonu Antik Kuranlar ve Kur’an El Yazmaları” müzesinin açılışını duyurdu.

Açılışta “hoş geldiniz” etkinliği düzenlendi. Müzedeki bazı nüshalar 600 yıl kadar eski. Bazıları ise Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en eski tarihi Kur’an-ı Kerim nüshaları olarak biliniyor.

Müzedeki koleksiyon, tamamı elle ve bir kısmı bambu, palmiye ağaçları ve deri üzerine yazılmış yaklaşık 100 Kur’an-ı Kerim ve el yazması Kur’an- Kerim nüshalarını içeriyor ve Nagamia Uluslararası İslami Tıp ve Bilim Enstitüsü ülkede bu hazineyi elde eden ilk Müze/Kütüphane olacak.