Sık sık teröristbaşı ile görüşüyor! Pentagon’daki FETÖ’cü deşifre oldu!

Ankara’ya ulaşan istihbarat bilgi notunda, FETÖ’cülerin yurtdışında önemli kurumlarda görevlere getirildiği belirtildi. Buna göre, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile bizzat görüşen, örgütün üst düzey yöneticileriyle doğrudan bağlantılı olan Nizamettin Gül’ün, ABD Savunma Bakanlığı’nda ‘biyoterör’ uzmanı olarak çalıştığı kaydedildi. ABD ordusunun en hassas birimlerinden birinde önemli bir görevde bulunan FETÖ’cü Gül’ün, “Birleşik Devletler Ordusu Kimyasal Savunma Tıbbi Araştırma Enstitüsü Analitik Toksikoloji Bölüm Başkanı-Binbaşı” olarak çalıştığı bilgisine ulaşıldı.

En hassas birimde!

FETÖ elebaşısı Gülen ile direkt bağlantılı, örgüte bağlılığı üst düzeyde olan Gül’ün, ABD’de böyle hassas bir kurumda görevlendirilmesi dikkat çekti. Gül’ün, elde ettiği hassas bilgileri, FETÖ’ye aktarıp aktarmadığı da tartışma konusu oldu. Örgüte bağlılığı üst düzeyde olan FETÖ’cülerin hareket tarzlarına bakıldığında çalıştığı kurumlara değil, örgüte sadakatle bağlı oldukları dikkat çekiyor.

Abisi de örgüt sorumlusu

Halen ABD’de aktif görevde bulunan Nizamettin Gül’ün en son 2012 yılında Türkiye’ye geldiği öğrenildi. Gül’ün ağabeyi Esalettin Gül’ün de FETÖ’nün Erzurum il örgütlenmesinde sorumlu düzeyde görev aldığı belirlendi. ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘terörizmin finansmanı’ suçlarından tutuklanıp, yargılanan abi Gül ifadelerinde, ABD ordusunda görevli kardeşinin görevini gizlemiş ve kimyacı olduğunu söylemiş.

Amerikan ordusunun beyni

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı’nın genel merkez binasının adı olan Pentagon ifadesi, sıklıkla Savunma Bakanlığı ve bakanlık yöneticileri için mecazen kullanılıyor. Pentagon, Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri’ni temsil ediyor.