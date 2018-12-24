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Sık sık acıkıyorsanız, dikkat!

Sık sık acıkıyorum. Açlığa hiç tahammül edemiyorum diyorsanız gizli şeker hastası olabilirsiniz.

24 Aralık 2018 Pazartesi 19:33
Sık sık acıkıyorsanız, dikkat!

Tip 2 diyabet, vücutta kan şekerinin yükselmesi (hiperglisemi) ile ortaya çıkan metabolik bir sendromdur. Diyabet, ciddi bir hastalıktır. Ancak uygun beslenme tedavisi, medikal tedavi, düzenli egzersiz ve hastanın takip ve tedavi konusunda eğitiminin sağlanması ile sağlıklı, komplikasyonsuz, uzun bir yaşam sürdürülebiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün son aldığı karara göre, açlık kan şekeri 100 mg/dl’nin üstünde olan herkes diyabet açısından risk altında. Fakat “Gizli Şeker” olarak adlandırılan bir dönem var ki diyabet ortaya çıkmadan 15-20 yıl öncesinden kişinin diyabete aday olup olmadığı tespit edilebiliyor.

Bu dönemdeki bulgular; sık acıkma, açlığa tahammülsüzlük, hızlı yemek yeme, sık tatlı isteği hatta tatlı krizi... Kişi yediklerini kontrol etmekte zorlanıyor ve giderek kilo alıyor. Aslında kilo artışı yakınması olan her bireyin şeker metabolizması “Şeker Yükleme Testi” yapılarak kontrol edilmeli.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 19:33
  1. gizli şeker
  2. şeker yükleme testi

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