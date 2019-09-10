0553 313 94 23

Siirt’ten HDP önünde eylem yapan ailelere destek

Siirt Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı İsmail Şehitoğlu, HDP Diyarbakır il binası önünde çocukları dağa kaçırılan ailelere destek olmak için 81 il STK’larına "Ailelere destek olmak için toplanalım" çağrısında bulundu.

10 Eylül 2019 Salı 11:41
Siirt’ten HDP önünde eylem yapan ailelere destek

Siirt Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı İsmail Şehitoğlu, HDP Diyarbakır il binası önünde çocukları dağa kaçırılan ailelere destek olmak için 81 il STK’larına "Ailelere destek olmak için toplanalım" çağrısında bulundu.


Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine başlayan aile sayısı 20’ye yükselirken, annelere Türkiye’nin dört bir yanından da destek açıklaması geliyor. Son olarak Siirt Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı İsmail Şehitoğlu, 81 ildeki STK temsilcilerine çağrıda bulunarak "Ailelere destek olmak için toplanalım" çağrısında bulundu. Şehitoğlu, "Diyarbakır’da oğlu ilk önce HDP binasına giden ve daha sonrada haber almadığından ötürü HDP il başkanlığının önüne giden Hacire ana, kararlılıkla mücadelesini sürdürdüğü için oğlunu aldı. Hacire ana, evlatlarını terör örgütüne kaptıran ve yıllardır hasretleriyle yanan bütün annelere örnek oldu" dedi.



"81 ilden destek bekliyoruz"


Bugün 20 ailenin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eyleminin devam ettiğini kaydeden Şehitoğlu, "Hepsi teröre kaptırdıkları çocuklarını istiyor. Yıllardır evlat acısı ve hasretiyle yanıp tutuşan annelerimiz bugün Diyarbakır HDP il binası önünde eylem yapıyor. Biz sonuna kadar o annelerimizin yanındayız. O annelerimizin her türlü maddi manevi arkalarındayız. Aynı desteği de bütün ülkemizden, 81 ilden bekliyoruz. Çünkü artık yeter demenin vakti geldi. Bunu en iyi şekilde Hacire anamız gösterdi. Bugün Diyarbakır’da HDP il binası önünde eylem yapan annelerimiz gösterdi. Hacire anamızın başlatmış olduğu ve bugün Diyarbakır HDP il binası önünde olan bütün annelerimizin sürdürmekte olduğu bu eylemi biz güvenlik korucuları ve şehit aileleri STK’ları olarak destekliyor ve diğer bütün STK’ları bu desteğe çağrı vermelerini umut ediyoruz" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 11:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocuklarımız uyanan yaprak gibi
    1. Çocuklarımız uyanan yaprak gibi
    2. Başkaya'ya terör örgütü..
    3. Öğrenciler uygulamalı trafik eğitimi..
    4. Samsun'da üzerine demir kapı devrilen..
    5. Orman Bölge Müdürü Kayım’dan Rektör..
    6. "İlk duyduğumdan beri Galatasaray'ın..
    7. Başarılı İHL’liye ödül
    8. Lojistik sektörüne çevre eğitimi için..
    9. Ticaret savaşında ABD'yi kızdıracak..
    10. İlk ders: ‘Orman sevgisi’
    11. Kocaeli’de okul önü ve çevresinde..
    12. Yarım asırdır bitmeyen fotoğraf aşkı
    13. Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast için..
    15. Başkan Demirtaş: "Hacının duasını..
    16. Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 13..
    17. Afyon’da Dünya Motokros Şampiyonası..
    18. Kocasinanlı kadınlardan ekonomiye can..
    19. Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı..
    20. Tuğgeneral Bulut’a veda yemeği
    21. Garanti BBVA Türk ihracatçısına..
    22. U-14 Ligi’nde 4. hafta sona erdi
    23. Makine ihracatı 8 ayda 11 milyar..
    24. Kasa kasa geliyor, kilo kilo satılıyor
    25. Gebze’de 50 ton atık geri dönüşüme..
    26. Züccaciyeciler ihracata odaklandı
    27. "Yeni bir dijital bağımlı nesil..
    28. Erciyes Teknopark yazılım firmaları..
    29. Çankaya’nın kreşlerinde yeni dönem..
    30. Kartal’daki İstanbul Anadolu Adalet..
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!