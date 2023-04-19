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Yerel Siirt'te tarım aracı devrildi, sürücü ağır yaralandı
Yerel

Siirt'te tarım aracı devrildi, sürücü ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2023-04-19 09:13:00 -
Siirt'te tarım aracı devrildi, sürücü ağır yaralandı

Siirt'in Baykan ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü ağır yaralandı.

Siirt'in Baykan ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü ağır yaralandı.
Kaza, Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Veyselkarani Beldesi, Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Şah Kınay (68) yönetimindeki tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Aracın altında kalan Kınay'ın karnına demir saplandı. Haber verilmesiyle olay yerine AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Kınay, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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