Siirt'te öldürülen kadının katili komşu çıktı: Bilezikleriyle kumar oynamak için öldürmüş

Siirt'te 2 çocuk annesi kadının evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden komşusu olan karı koca tutuklandı. Cinayeti işleyen zanlı, yasa dışı bahis oynadığını, bileziklerini almak için de komşusunu öldürdüğünü itiraf etti.

Siirt’teki Barış Mahallesi'ndeki lojmanda 39 yaşındaki Gülhan Börülce'nin 17 Aralık'ta bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüphelilerden Ş.K. (32) ve karısı F.K. (29) adliyeye sevk edildi, diğer iki zanlı ise emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Zanlılar Ş.K. ve F.K, savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

ANLIK KARAR DEĞİLDİ

Ş.K. emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf etti. Ş.K, bir süredir yasa dışı bahis oynadığını, pek çok kez maaşını yatırdığını, çok yüksek miktarda para kaybettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Elimde avucumda ne varsa bu yolda heba olup gitti ancak bir türlü oynamaktan da vazgeçemedim. Bugün olmuş halen oynamaya devam ediyorum. En son iki gün önce yine bahis oynadım, şu an olsa yine oynarım. Bu bir bağımlılık, hastalık gibi bir şey. Kumar oynadığım zamanlarda bilincimi kaybediyordum, çevremle irtibatımı koparıyordum. Bu bağımlılığım beni böyle bir cinayeti işleme düşüncesine itti ancak bu karar bir anda aldığım bir karar değildi. Gülhan Börülce'nin altınlarını olay tarihinden önce apartmana girip çıkarken birçok kez görmüştüm. Yaklaşık bir aydır Gülhan Börülce'yi öldürmeyi ve kolundaki bileziklerini almayı düşünüyordum" dedi. 

ÖLDÜRÜP KALP MASAJI YAPMIŞ

Ş.K, 17 Aralık sabahı eldivenlerini eline takıp iki kat alttaki dairede oturan Gülhan Börülce'nin evinin önüne gittiğini, kapıyı çaldığını, bir bahaneyle içeriye girmeye çalıştığını, Börülce'nin bu duruma şaşırdığını ifade ederek, şunları anlattı:  "Gülhan Börülce'nin boğazını sıkmaya başladım. Yaklaşık 2-3 dakika boyunca boğuştuk, sonra mutfağa gittim, bıçak aldım. Karnına doğru bıçağı savurmaya ve saplamaya başladım. Bıçağı üzerinde bıraktım, sağ kolundaki bilezikleri tek tek çıkarmaya başladım. Tüm bilezikleri alarak cebime koydum. 3'ünü bir kuyumcuya verdim. Kuyumcu altınları alıp, 163 bin lira olarak hatırladığım parayı hesabıma gönderdi. Paranın 85 bin lirasını aracımı aldığım galericiye borcumu kapatmak için gönderdim. Ardından bir kişiye 10 bin lira olan borcumu gönderdim. Ardından bir aile dostumuza borcum olan 15 bin lirayı gönderdim. Sonra aracıma yakıt aldım. Bu sırada eşim aradı, Gülhan'a ulaşamadıklarını belirterek, kapıyı kırmam için çağırdı. Hemen lojmana gittim. Komşumuz Gülhan'ı kontrol ederek, 'sanki nabız var gibi' dedi. Kalp masajı yapmaya başladım. 112 Acil Sağlık ekibi geldi, öldüğünü anlayınca müdahale etmeyi bıraktılar. Gülhan ablanın oğlunu dışarı çıkardım ve biraz gezdirdim. Hastanede kimlik tanığı olarak bulundum. Otopsi yapıldığı sırada Gülhan'ın eşi odaya giriş yaptı. Ayağa kalkarak kendisine sarıldım ve 'başımız sağ olsun' dedim. Pişmanım, üzerime atılı suçlamayı kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ş.K'ye suçunu itiraf etmesi üzerine olay yerinde keşif yaptırıldığı belirtildi.

Çalınan 7 bilezik bulunarak soruşturma dosyasına eklendi.

Ş.K'nin eşi F.K'nin ise hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tutuksuz yargılanmayı talep ettiği öğrenildi.

