  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Siirt’te odun kesmeye giden köylü mayın patlaması sonucu yaralandı
Yerel

Siirt’te odun kesmeye giden köylü mayın patlaması sonucu yaralandı

Siirt’in Pervari ilçesinde odun kesmeye giden köylü, bastığı mayının patlaması sonucu yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 13:12:00 -
Siirt’te odun kesmeye giden köylü mayın patlaması sonucu yaralandı

Edinilen bilgiye göre olay, Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Doğan köy kırsalında dağlık alanda odun kesmeye giden Nejdet O., bastığı mayının patlaması sonucu yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahalesinin yapılmasının ardından askeri helikopterle Pervari Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Nejdet O.’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23