Siirt'te 'kardeşlik iklimi' için somut adım: Bilvanis Camii ve Külliyesi hizmete açıldı

Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Bilvanis (Ormanpınar) köyünde inşa edilen Bilvanis Camii ve Külliyesi, geniş katılımla gerçekleştirilen merasimin ardından hizmete açıldı.

Cami, Kur’an kursu, taziye evi ve farklı hizmet alanlarından oluşan külliyenin yanı sıra bölgede “Bilvanis Seyyidleri” olarak bilinen ailenin ceddi olan Şeyh Seyyid Ali Sânî hazretlerinin imar ve ihya edilen merkadı da ziyaretçilere açıldı.

Bilvanis Camii ve Külliyesi, 5 Eylül 2026 tarihinde düzenlenen merasimle hizmete açıldı. Çevre il, ilçe ve köylerden çok sayıda davetlinin katıldığı program Kur’an-ı Kerim tilaveti ve kasidelerle başladı; protokol konuşmalarıyla devam etti.

Açılış merasimi, okunan mevlid-i şerifler ve yapılan duanın ardından yemek ikramıyla sona erdi. Bilvanis gibi bir köy yerleşiminde hayata geçirilen külliye; cami, Kur’an kursu, taziye evi ve farklı hizmet alanlarıyla yalnızca köy halkına değil, çevre yerleşimlere de uzun yıllar hizmet verecek şekilde planlandı.

Külliyenin, bölgenin dinî ve sosyal hayatının güçlenmesine ve Bilvanis’in sahip olduğu tarihî ve manevî birikimin yeni nesillere aktarılmasına katkı sunması hedefleniyor.

Bilvanis neden önemli?

Bilvanis, Siirt’in Baykan ilçesine bağlı küçük bir köy olmasının ötesinde, bölgenin dinî ve tasavvufî tarihinde dikkat çekici bir yere sahip bulunuyor. Asırlardır seyyidlerin ve âlimlerin hatıralarını taşıyan Bilvanis ve çevresi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun ilim, irfan, medrese ve tasavvuf geleneği içerisinde önemli bir tarihî hafızaya sahip.

Bilvanis’in tarihî bağlarının uzandığı önemli merkezlerden biri de Becirman.

Bilvanis Seyyidlerinin ata yurtlarından biri olarak bilinen Becirman ile Bilvanis arasındaki tarihî bağ, Siirt ve çevresinde uzun yıllar boyunca devam eden seyyidlik, ilim ve irşad geleneğinin izlerini bugüne taşıyor.

Bu tarihî hafızanın önemli isimlerinden biri de Bilvanis Seyyidlerinin ceddi kabul edilen Şeyh Seyyid Ali Sânî hazretleri.

Külliye çalışmaları kapsamında Şeyh Seyyid Ali Sânî hazretlerinin merkadı da imar ve ihya edilerek yeniden ziyarete açıldı. Bilvanis Camii ve Külliyesi’ne ilişkin çalışmaların ilk adımları Şeyh Seyyid Abdülbâki Elhüseyni hazretlerinin sağlığında atılırken, sonraki yıllarda sürdürülen inşa ve ihya çalışmalarıyla proje tamamlandı.

“Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu kardeşlik ruhu bizim için çok önemli”

Açılış programında konuşan AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Bilvanis’te hizmete açılan külliyenin bölgedeki birlik ve kardeşlik ikliminin güçlenmesi, ilim ve ahlâk sahibi nesillerin yetişmesi açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.