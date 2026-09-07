Çocuğunuz koşarken yaşıtlarından geri kalıyorsa dikkat! Uzmanı uyardı: Bu belirtileri gözden kaçırmayın

Çocukların büyüme sürecinde yürüme, koşma ve merdiven çıkma gibi hareket becerilerinin gelişmesi aileler tarafından yakından takip ediliyor. Ancak bazı çocuklarda görülen belirgin hareket güçlükleri, gelişim hızındaki bireysel farklılıkların ötesinde bir sağlık sorununun habercisi olabiliyor.

7 Eylül Dünya Duchenne Farkındalık Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Medipol Sağlık Grubu’ndan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ağırman, ailelerin özellikle erken çocukluk dönemindeki bazı belirtilere karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi.

KOŞARKEN GERİDE KALIYORSA GÖZ ARDI ETMEYİN

Genetik geçişli bir kas hastalığı olan Duchenne Musküler Distrofi, çoğunlukla erkek çocuklarında görülüyor ve zaman içerisinde ilerleyen kas güçsüzlüğüne neden oluyor.

Prof. Dr. Ağırman, ailelerin günlük hayatta kolaylıkla fark edebileceği belirtilere dikkat çekerek, “Bir çocuk yaşıtları koşarken geride kalıyorsa, merdiven çıkarken durmak zorunda kalıyorsa veya oturduğu yerden kalkarken zorlanıyorsa ailelerin bunu önemsemesi gerekiyor” dedi.

2-6 YAŞ ARALIĞINA DİKKAT

DMD'nin ilk belirtilerinin özellikle 2-6 yaş arasındaki erkek çocuklarında ortaya çıkabildiğini belirten Ağırman, kaslarda bulunan bazı proteinlerin eksikliği nedeniyle hareket kabiliyetinde sorunlar görülebildiğini ifade etti.

Çocuklarda geç yürümeye başlama, yürüme ve koşmada zorlanma, merdiven çıkmakta güçlük çekme ile oturup kalkarken yaşanan problemlerin hastalığın erken dönemde fark edilebilen belirtileri arasında bulunduğunu aktardı.

Prof. Dr. Ağırman, Türkiye'de her yıl yaklaşık 150 erkek çocuğun Duchenne ile dünyaya geldiğini belirterek hastalık konusunda farkındalığın artırılmasının önem taşıdığını söyledi.

SADECE KASLARI ETKİLEMİYOR

Duchenne Musküler Distrofi'nin etkileri kaslarla sınırlı kalmayabiliyor.

Hastalığın kalp ve solunum sistemi ile kemikleri ve hareket sisteminin farklı bölümlerini de etkileyebildiğine işaret eden Prof. Dr. Ağırman, bu nedenle hastaların farklı uzmanlık alanlarının birlikte çalıştığı multidisipliner bir yaklaşımla takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ağırman, “Bu sadece bir kas hastalığı değil. Kalbi, solunum sistemini, kemikleri ve hareket sistemini etkileyebilen bütüncül bir hastalık” ifadelerini kullandı.

AİLELER BU İŞARETLERE DİKKAT

Çocukların gelişim sürecindeki belirgin değişikliklerin gözden kaçırılmaması gerektiğini söyleyen Ağırman, özellikle şu durumlarda bir uzmana başvurulmasını tavsiye etti:

Yaşıtları koşarken sürekli geride kalması

Merdiven çıkarken zorlanması veya durmak zorunda kalması

Oturduğu ya da yerde bulunduğu konumdan kalkarken güçlük çekmesi

Yürümeye beklenenden geç başlaması

Yürüme ve koşma sırasında belirgin güçlük yaşaması

Normal gelişim basamaklarında belirgin aksama görülmesi

ERKEN TANI VE REHABİLİTASYON BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

DMD'de erken tanının ardından rehabilitasyon sürecinin geciktirilmemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Ağırman, temel amaçlardan birinin çocukların günlük yaşamlarındaki bağımsızlığını mümkün olduğu kadar uzun süre koruyabilmek olduğunu söyledi.

Kas gücünün desteklenmesi ve günlük aktivitelerde bağımsızlığın korunmasının önemine değinen Ağırman, “Erken fark etmek, erken tanı koymak, tedavi ve rehabilitasyona erken başlamak bizim için oldukça önemli” dedi.

Ağırman, ailelere çocuklarının gelişim basamaklarını yakından izlemeleri ve olağan dışı bir durum fark etmeleri halinde uzman değerlendirmesine başvurmaları çağrısında bulundu.