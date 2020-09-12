Siirt'te "Kanka Polis" ile Kovid-19 denetimleri yapıldı
SİİRT (AA) - Siirt'te "Kanka Polis" ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, koronavirüse yönelik Güres Caddesi'nde denetim yaptı, maske dağıttı.
Salgınla mücadele kapsamında vatandaşlara maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizliğe dikkat etmeleri uyarısında bulunan ekipler, çocukları da salgına karşı bilgilendirdi.
Denetimlerde yer alan "Kanka Polis" isimli maskot polisi gören çocuklar fotoğraf çektirdi.