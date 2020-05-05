  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Siirt’te jandarma ekipleri, sürücü ve yayaları bilgilendirmeye devam ediyor

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karayolları Trafik Haftası kapsamında trafik kazalarının azaltılması ulaşımın güvenli bir şekilde yapılması için denetimlere devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 17:07:30 -
Siirt’te jandarma ekipleri, sürücü ve yayaları bilgilendirmeye devam ediyor

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karayolları Trafik Haftası kapsamında trafik kazalarının azaltılması ulaşımın güvenli bir şekilde yapılması için denetimlere devam ediyor.


İçişleri Bakanlığınca yürütülmekte olan “Bu Yolda Hep Birlikteyiz” ve “Trafikte Her Yıl Daha İyiye” projeleri kapsamında Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik kazalarının azaltılması, trafik denetimlerinin artırılması, ulaşımın kesintisiz ve güvenli bir şekilde yapılması konularında, trafik denetimlerinde bulunarak, sürücülerin ve yayların bilgilendirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.


Jandarma ekiplerince, sürücülerin ve yayaların bilgilendirme çalışmaları aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı