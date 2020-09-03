Siirt'te fıstık üreticilerini yüksek rekolte heyecanı sardı

SİİRT (AA) - Siirt'te fıstık üreticileri, yaklaşan hasat öncesi yüksek rekolte bekliyor.

Üreticiler, il genelinde 400 bin dekar alanda üretimi yapılan Siirt fıstığında hasat hazırlıklarına başladı.

Üretici Taceddin Dayanan, son yılların en yüksek rekoltesini beklediklerini söyledi.

Bir hafta içinde fıstıkların toplanmaya başlayacağını belirten Dayanan, şöyle konuştu:

"Siirt ekonomisine önemli bir katkı sağlayan fıstık ailelerin en büyük geçim kaynağı oldu. Geçen yıl fıstıkta beklentilerimizi bulamadık. Ancak bu yıl son 10 yılın en yüksek verimini bekliyoruz. Fıstıklar dalında kabuğunu çatlatmaya başladı. Bazı üreticiler, önümüzdeki hafta toplanması gereken fıstıkları hırsızların korkusundan erken toplamaya başladı. Bu yıl bahçemde geçen yıl elde ettiğim fıstığın 3-4 katı bir verim bekliyorum."



Üretici Hilmi Nalbant ise yüksek rekolte beklentisinin yüzlerini güldürdüğünü dile getirerek, "Son yılların en yüksek verimini alacağımız için çok heyecanlıyız. Fıstık tamamen olgunlaştı. İnşallah bir hafta ve 10 gün sonra fıstıkları toplamaya başlayacağız. Bir yıl boyunca yaptığımız çabaların karılığını alacağımız için çok mutluyuz. Şu an benim gibi çok sayıda üretici fıstık hırsızlarına karşı bağlarında yatıp kalkıyor." dedi.

Murat Sadık Aslan ise emeklerinin karşılığını alacakları için mutlu olduğunu söyledi.

