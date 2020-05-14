  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Siirt'te feci olay: Yasaklanan alana girdi, 150 metreden yere düştü

Siirt'te, koronavirüs önlemleri kapsamında ziyarete kapatılan Rasıl Hacar Tepesi'ne çıkan ve yasak bölgede fotoğraf çektirmek isteyen genç, 150 metre yüksekten aşağı düşerek yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 17:30:00 -
Siirt'te feci olay: Yasaklanan alana girdi, 150 metreden yere düştü

Siirt'teki feci olay, öğleden sonra 'delikli taş' olarak bilinen Rasıl Hacar Tepesi'nde meydana geldi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle ziyarete kapatılan tepeye gelen Turgay Çalış (21), telleri aşıp, Botan Vadisi'ne karşı fotoğraf çektirmek istedi.

Yasak bölgede dengesini kaybeden Çalış, 150 metre yükseklikten kayalık alana düştü. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu düştüğü yerde Çalış'ın cansız bedenine ulaştı. Turgay Çalış'ın cesedi, kayalık bölgeden alınıp, otopsi için Siirt Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı