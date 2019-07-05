Siirt'te EYP patladı! 11 yaşındaki çocuk yaralandı Siirt'in Eruh ilçesinde, hayvanlarını otlayan 11 yaşındaki İsmet Kılıç, bulduğu EYP'yi eline alınca bomba infilak etti. Yaralanan çocuk, Kara Kuvvetleri'ne ait helikopter ile hastaneye götürüldü. 11 yaşındaki İsmet Kılıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Siirt'in Eruh ilçesinde, 11 yaşındaki İsmet Kılıç'ın PKK'lı teröristlerin bıraktığı el yapımı patlayıcı (EYP) ile oynarken meydana gelen patlamada yaralandığı bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yaralanan çocuğun, bölgeden askeri helikopterle alınarak hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Kılıç'ın hastane kaldırılması sırasında çekilen fotoğrafların da bulunduğu paylaşımda "Siirt Eruh'ta PKK’lı teröristlerin bölgede bıraktığı EYP ile oynaması sonucu yaralanan 11 yaşındaki bir çocuğumuz Kara Kuvvetlerimize ait helikopterle hastaneye tahliye edildi." ifadeleri kullanıldı. Hastanede tedavisi süren ve vücudunda çeşitli derecede yanıklar oluştuğu tespit edilen İsmet Kılıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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