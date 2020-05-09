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Aktüel

Siirt'te ekipler, evden çıkamayan öğrencinin kitap talebini yerine getirdi

Öğrenci Mehmet Faruk Evren: - "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan gurur duyuyorum"

Yeniakit Publisher
2020-05-09 17:11:59 -
Siirt'te ekipler, evden çıkamayan öğrencinin kitap talebini yerine getirdi

SİİRT (AA) - Siirt'te Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) hazırlanan gencin kaynak kitap talebi, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince yerine getirildi.

Baykan ilçesi Veysel Karani beldesine bağlı Eğridere köyünde ailesiyle yaşayan Mehmet Faruk Evren (19) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 20 yaş ve altı doğanlara yönelik getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle köyden çıkamadı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezini (CİMER) arayan Evren'in yardımına, Vefa Sosyal Destek Grubu koştu. Siirt Valisi Ali Fuat Atik'in yönlendirdiği ekipler köye ulaşarak, Evren'e KPSS kaynak kitaplarını teslim etti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) İlahiyat Fakültesinde okuyan Evren, Kovid-19 salgınının başladığı günden itibaren köyden çıkmadığını, yetkililerin "evde kal" çağrısına uyduğunu belirtti.

Maddi durumu iyi olmadığından KPSS'ye hazırlık için kaynak kitap alamadığını belirten Evren, şunları kaydetti:

"Bu yıl KPSS'ye hazırlanıyorum. Vefa Sosyal Destek Grubu kısa sürede köye gelerek kitapları bana yetiştirdi. Allah devletimize zeval vermesin. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan gurur duyuyorum. Böyle bir devlet-millet anlayışını görmek göğsümü kabarttı."

Vefa Sosyal Destek Sorumlusu Mehmet Keskin de şu ana kadar destek talebinde bulunan 428 vatandaşın ihtiyacının karşılandığını bildirdi.

Keskin, "Ekibimiz, merkez ilçe ve köy, hatta mezraya kadar destek isteyen tüm vatandaşların yardımına ulaşmıştır. Salgın bitene kadar yetkililerin 'evde kalın' çağrılarına herkesin uymasını bekliyoruz." dedi.

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