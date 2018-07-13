Siirt'te dereye giren 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Baykan ilçesinde yaşayan Enis Gökalp, evinin yakınlarında bulunan Bitlis Deresi'ne tek başına giderek, suya girdi. Aile, çocuklarının bir süredir eve gelmediğini fark edince, arama çalışmalarına başladı. Arama çalışmalarında Enis'in elbiseleri Bitlis Deresi kenarında bulundu.

Olayın güvenlik güçlerine bildirilmesi üzerine bölgeye UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir süre arama çalışmalarını sürdüren ekipler, Enis'in cansız bedenini Bitlis Deresi'nde buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.