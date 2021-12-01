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Yerel Siirt'te değer katan Hz. Fakirullah caddesi hizmete girdi
Yerel

Siirt'te değer katan Hz. Fakirullah caddesi hizmete girdi

Yapımı yaklaşık 6 aydan beri devam eden Hz. Fakirullah (Güres) Caddesinde çalışmalar tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 16:54:00 -
Siirt'te değer katan Hz. Fakirullah caddesi hizmete girdi

Vali Osman Hacıbektaşoğlu basın mensupları ile birlikte caddeyi gezdi ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Cadde esnafı ve vatandaşlarla sohbet eden Vali Hacıbektaşoğlu caddede çalışmaların Haziran’ın ikinci haftasında başladığını, Cadde inşaatının alt ve üst yapısı bugün itibariyle tamamlandı. İş bitimi 23 Kasım’dı. Çalışmalar 23 Kasım'dan önce tamamlandı ve şu anda son rötuşlar yapılıyor ve yine kent mobilyaları konuluyor.” Dedi.

Çalışmaların pandemi döneminde yürütüldüğünü ve bu dönem de esnafın mağdur edilmemesine çalışıldığını ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü “

Siirt bu caddeyi kullanıyor. Ben sabırlarından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Şimdi beraber gördük ve gerçekten bu cadde Siirt'te Özgün bir cadde oldu. Gerçekten çok iyi bir proje ve uygulamada da çok iyi olmuştur. Siirt'te yakışır bir iş olmuştur. Siirtimize hayırlı uğurlu olsun. 17 milyon 300 bin artı KDV masrafı oldu. Birde kent mobilyaları içinde ilave bir ihalemiz olacak. Burada projede olmayan birçok iş yapıldı. Bütün sokak bağlantıları bu işin içinde hepsi yapıldı ve tamamlandı.”

Vali Hacıbektaşoğlu kentsel dönüşüm ve hastane ek binası hakkında da önemli bilgiler verdi.

Kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını belirten Vali Hacıbektaşoğlu “Yaklaşık 1 ay önce bir taslak plan çevre şehircilik bakanlığımız tarafından hazırlandı. Biz burada oturduk beraber üzerinde çalıştık. Burada sahadan, hak sahiplerinden tüccarlarımızdan, esnafımızdan ve orada konut sahibi olanlardan bize iletilen talepler ve bizim gördüğümüz şeyler konuştuk tartıştık. Teknik heyet üyeleri yine gelecekler ve geldikten sonra da sahada çalışmaya başlayacaklar.
Hastane binası için Kuzey çevre yolunda DSİ şube müdürlüğünün olacağı yerde yer tahsisi yapıldı. Orada zemin etüdünde bir tereddüt oldu. yeni bir zemin etüdü yapıldı ve netleşecek. Orası olmazsa başka alternatifi yerlerimizde var. İnşallah en kısa zamanda ihalesi yapılacak onu göreceğiz ve önümüzdeki bir buçuk yıl içerisinde de tamamlanmış olur.” Dedi.

Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra Cadde üzerindeki bir Çay Bahçesinde basın mensupları ile bir süre sohbet etti.

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