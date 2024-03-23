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Dünya Siirt'te çığ düşmüştü! Mahsur kalanlar kurtarıldı
Dünya

Siirt'te çığ düşmüştü! Mahsur kalanlar kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2024-03-23 00:40:00 -
Siirt'te çığ düşmüştü! Mahsur kalanlar kurtarıldı

Siirt Pervari'de çığ düşmesi sonucu yolda mahsur kalan 12 kişinin kurtarıldığı açıklandı.

Siirt'in Pervari ilçesinde çığ düşmesi sonucu kardan kapanan yolda mahsur kalan 1’i ambulans 4 araçtaki 12 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerinde kurtarıldı.

Pervari ilçesi Geçittepe grup köy yolu, akşam saatlerinde çığ düşmesi sonucu kardan kapandı. Yolda 1’i ambulans 4 araçtaki 12 kişi mahsur kaldı. İhbarla bölgeye İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yolda mahsur kalanlar kurtarıldı.

Öte yandan, Şirvan ilçesine bağlı Yamaçlı köyünde de kardan dolayı mahsur kalan öğrenci servisi, İl Özel İdaresi ekiplerince saplandığı yerden çıkarıldı.

Bölgede karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi.
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