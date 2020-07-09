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Siirt'te bir köy karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-09 22:03:42 -
Siirt'te bir köy karantinaya alındı

SİİRT (AA) - Siirt'te bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca bazı kararlar alındığı bildirildi.

Merkeze bağlı Yağmurtepe köyünde Kovid-19 testi pozitif çıkan hasta ve bu kişilere teması olanların tespit edildiği belirtildi.

Salgının yayılmasının engellenmesi için köyün 14 gün karantinaya alınmasına karar verildiği kaydedilen açıklamada, vatandaşların sağlık başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için tedbirin alındığı, kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı vurgulandı.

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