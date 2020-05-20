  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Evde baklava şerbeti nasıl yapılır?

65 yaş üstündekiler nasıl seyahat edecek? 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Serbest bırakılmıştı! DHKP-C'li Taylan Kulaçoğlu hakkında sıcak gelişme

Lokanta usulü acılı ezmenin tarifi | Acılı ezme malzemeleri

65 yaş üstü memleketlerine gidebilir mi? | 65 yaş üstü köylerine gidebilir mi?
için kalan
Aktüel

Siirt'te bir belde karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-20 20:43:25 -
Siirt'te bir belde karantinaya alındı

SİİRT (AA) - Siirt'in Baykan ilçesinde bir belde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Veyselkarani beldesinde Kovid-19 vaka sayısının artması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 14 günlük karantina uygulamasına karar verildiği belirtildi.

"Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılama konusunda endişe ve paniğe kapılmasına gerek olmayıp, ihtiyaçları karşılayacak olan işletmeler Veyselkarani Belediyesince belirlenecek ve duyurular sürekli olarak yapılacaktır. Ailelerde sadece bir kişiye alışveriş yapma imkanı sağlanacaktır." ifadelerine yer verilen açıklamada, vatandaşların gerekli hassasiyeti göstermesi istendi.

Açıklamada, karara aksi davranışta bulunanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacağı bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı