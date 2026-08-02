Siirt'te aile faciası! Kötü haber geldi!

Olay, Siirt-Eruh kara yolu üzerindeki Botan Köprüsü mevki Meydandere eski yolu yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre baba Ömer Santur ile 12 yaşındaki oğlu Faruk Santur serinlemek için suya girdi. İkilinin bir süre sonra kaybolmasının ardından bölgeye AFAD, Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri, sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi.

Ekiplerin koordineli çalışmaları dün akşam saatlerinde 12 yaşındaki Faruk Santur’un cansız bedenine ulaşıldı. Sabah saatlerinde başlayan aramalarda Ömer Santur’un cansız bedenine, oğlu Faruk Santur’un bulunduğu noktaya yakın bir bölgede ulaşıldı. Baba ve oğlunun cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Yaşanan acı olay, aile yakınları ve bölgede bulunan vatandaşları yasa boğarken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.