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Siirt'te 8 köy ve mahallede sokağa çıkma yasağı

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı 8 köy ve mahallede, PKK'ya yönelik operasyonlar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

23 Eylül 2018 Pazar 21:50
Siirt'te 8 köy ve mahallede sokağa çıkma yasağı

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Operasyonel faaliyetler esnasında, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile emniyetli şekilde seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı değerlendirildiğinden, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla, 5542 İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi gereğince; Baykan ilçesine bağlı olan Çukurca Köyü, Oğlaklı Mahallesi, Meşelik Köyü, Ardıçdalı köyü, Bahçeli Mahallesi, Korucu Mahallesi, Aydınlar Mahallesi ve Çamtaş köyü ile sınırlı olmak üzere, 23 Eylül 2018 günü saat 14.00’den itibaren ikinci bir emre kadar Sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır" denildi.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 21:50
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  2. Aydın
  3. sokağa çıkma yasağı

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