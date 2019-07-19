Siirt’te 5 milyon 320 bin liraya yapılan spor kompleksi hizmete girdi

Siirt’te takımların altyapı çalışmalarına yönelik, içinde kamp ve eğitim tesisi ile sosyal etkinliklerin yapılabileceği toplam 5 milyon 320 bin liraya mal olan spor kompleksi hizmete girdi.

Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve İl Özel İdarespor Kulüp Başkanı Hifzullah Canpolat, kulübe ait Kezer’deki spor tesislerinde yönetime almayı planladıkları iş adamları ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyerek yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Takımın mali durumu, transfer ve altyapı çalışmaları hakkında bilgi veren Canpolat, Vali Ali Fuat Atik’in çabalarıyla Siirt’e kazandırılan tesisin kentteki amatör spor varlığını daha da artıracağını dile getirdi. Spor tesisinin, şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan 25 dönümlük alanı kapsadığını dile getiren Canpolat, tesisin aynı zamanda diğer amatör takımların futbolcuları için de kamp ve eğitim alanı olarak düşündüklerini belirtti. Spor kompleksinin 5 yıldızlı otelleri aratmadığını ifade eden Canpolat, "5 katlı bina ve bu bina içinde alt katı sauna, yüzme havuzu, buhar odası, Türk hamamı ve fitness salonu bulunmaktadır. İlk üç katı yatak odası ve kafeterya olacak şekilde planlanan tesis 5 milyon 320 bin liraya mal oldu. Önümüzdeki aylarda başlayacağımız ikinci etap kısım tesis alanı ise spor sahası ve ek binayı kapsayacaktır" dedi.