0553 313 94 23

Siirt’te 5 milyon 320 bin liraya yapılan spor kompleksi hizmete girdi

Siirt’te takımların altyapı çalışmalarına yönelik, içinde kamp ve eğitim tesisi ile sosyal etkinliklerin yapılabileceği toplam 5 milyon 320 bin liraya mal olan spor kompleksi hizmete girdi.

19 Temmuz 2019 Cuma 16:56
Siirt’te 5 milyon 320 bin liraya yapılan spor kompleksi hizmete girdi

Siirt’te takımların altyapı çalışmalarına yönelik, içinde kamp ve eğitim tesisi ile sosyal etkinliklerin yapılabileceği toplam 5 milyon 320 bin liraya mal olan spor kompleksi hizmete girdi.


Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve İl Özel İdarespor Kulüp Başkanı Hifzullah Canpolat, kulübe ait Kezer’deki spor tesislerinde yönetime almayı planladıkları iş adamları ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyerek yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Takımın mali durumu, transfer ve altyapı çalışmaları hakkında bilgi veren Canpolat, Vali Ali Fuat Atik’in çabalarıyla Siirt’e kazandırılan tesisin kentteki amatör spor varlığını daha da artıracağını dile getirdi. Spor tesisinin, şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan 25 dönümlük alanı kapsadığını dile getiren Canpolat, tesisin aynı zamanda diğer amatör takımların futbolcuları için de kamp ve eğitim alanı olarak düşündüklerini belirtti. Spor kompleksinin 5 yıldızlı otelleri aratmadığını ifade eden Canpolat, "5 katlı bina ve bu bina içinde alt katı sauna, yüzme havuzu, buhar odası, Türk hamamı ve fitness salonu bulunmaktadır. İlk üç katı yatak odası ve kafeterya olacak şekilde planlanan tesis 5 milyon 320 bin liraya mal oldu. Önümüzdeki aylarda başlayacağımız ikinci etap kısım tesis alanı ise spor sahası ve ek binayı kapsayacaktır" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 16:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afyonkarahisar Kent Konseyi yeni başkanını seçti
    1. Afyonkarahisar Kent Konseyi yeni..
    2. Halime Hatun Türbesi’nin içler acısı..
    3. Kuzey Kore medyasından ticari..
    4. Buğdayın atası siyez yaygınlaştırılacak
    5. Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
    6. Siirt’te 5 milyon 320 bin liraya..
    7. Greyder yüklü tır şarampole..
    8. Başkan Ataç ziyaretlerine devam ediyor
    9. Altının kilogramı 260 bin liraya..
    10. Eski Vali Tuna’dan Milletvekili..
    11. Tarihi kentin simgeleri duvarlara..
    12. Ahmet ve Mehmet Altan ile Nazlı Ilıcak..
    13. Uzman Çavuş Şaraldı, son yolculuğuna..
    14. Pençe-2 Harekatı’nda yaralanan asker..
    15. ABD heyeti Türkiye'ye gelecek!
    16. Gübre çukuruna düşen eşekler kepçeyle..
    17. New York borsası yükselişle açıldı
    18. 3600 ek gösterge son durum son dakika..
    19. Hatay’da orman yangını
    20. Türkiye'den Afganistan'daki terör..
    21. Bakan Turan’dan Kuzey Çevreyolu vurgusu
    22. LGS Bozüyük birincisi oldu
    23. Gaziantep savunmasını anlatan..
    24. Tefecilik operasyonunda 9 gözaltı
    25. GTB, hububat emtia merkezi fizibilite..
    26. Dünya Gençler Yelken Şampiyonası
    27. Yankesiciler güvenlik kamerası..
    28. Polisten temizlik personeline şüphe..
    29. ABD’den özel uçakla Nemrut Dağını..
    30. Erdoğan talimat verdi: Tüm imkanlar..
    Rusya'dan Türkiye'ye bir teklif daha: Teslimata hazırız
    Rusya'dan Türkiye'ye bir teklif daha: Teslimata hazırız
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı