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Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-07-23 08:19:29 -
Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Şirvan ilçesi kırsalında yapılan operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Şirvan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando birliklerince operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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