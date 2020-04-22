  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Siirt’te 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, farklı suçlardan toplam 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.

2020-04-22 15:44:24 -
Siirt’te 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, farklı suçlardan toplam 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yağma suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranmakta olan E.C. ile sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması, taşınması, bulundurulması suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranmakta olan Ö.Ş.’nin yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranmakta olan E.C. isimli şahıs ile Siirt 2. Asliye Ceza Mahkemesince sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması, taşınması, bulundurulması suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranmakta olan Ö.Ş. isimli şahıslar yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan E.C. ve Ö.Ş. isimli şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmış olup, aynı gün Siirt E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı