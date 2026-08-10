Siirt’in kolleksiyoncu ‘taşsever’ köylüleri şaşırtıyor

Kurtalan ilçesine bağlı Atalay köyünde yaşayan vatandaşların yıllar içerisinde çevrede buldukları taş, seramik parçaları, eski tarım aletleri ve çeşitli tarihi görünümlü objeler ilgi çekiyor. Köylüler tarafından toplanan çok sayıda taş ve obje, bir evin bahçe duvarlarına asılarak ve raflara dizilerek sergileniyor. Bazı taşların üzerinde dikkat çekici şekiller ve izler bulunurken, koleksiyonda geçmiş dönemlerde kullanılan tarım aletlerini andıran parçalar ile çeşitli seramik ve toprak eşyalar da yer alıyor.

Köylüler, bölgede bulunan bazı taşların yüzlerce, hatta bin yıl öncesine ait olabileceğini düşünüyor. Ancak taş ve objelerin kesin yaşı ile hangi döneme ait olduklarının belirlenebilmesi için arkeologlar ve ilgili uzmanlar tarafından bilimsel inceleme yapılması gerekiyor. Köylülerin kendi imkanlarıyla koruyarak sergilediği koleksiyon, görüntüleri görenlerin de ilgisini çekiyor. Özellikle geçmişten günümüze ulaşan taş ve eşyaların bir evin bahçesinde sergilenmesi dikkat çekiyor.

Bölgedeki tarihi potansiyelin ortaya çıkarılması amacıyla söz konusu taş ve objelerin uzmanlar tarafından incelenmesi ve kayıt altına alınması bekleniyor.