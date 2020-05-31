Siirt ve Batman'da lokanta ve kafelerde açılış için hazırlık yapılıyor

SİİRT/BATMAN (AA) - Siirt ve Batman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane ve çay bahçeleri yeniden açılışa hazırlanıyor.

Normalleşme süreciyle beraber İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında yiyecek içecek işletmeleri, 1 Haziran'da yeniden müşteri kabul edecek.

Siirt'te kafe ve kahvehaneler ve diğer iş yerleri dezenfekte edildi, yarın yapılacak açılış için hazırlıklar tamamlandı.

Kahvehane işletmecisi Babacan İsa Danış, uzun bir aradan sonra yeniden hizmet verecek olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Salgınla mücadelede herkese önemli görevler düştüğünü belirten Danış, şunları kaydetti:

"Salgın nedeniyle başta Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya salgın nedeniyle aldıkları tedbirlerden dolayı teşekkür ediyorum. Ben bir işletme olarak bu süreçte 25 bin lira zarar ettim. Hem ev hem de işyeri kirası ve işçi maaşlarını ödeyemeyecek duruma geldim. Ancak olsun sağlığımız her şeyden önemlidir. Bugün de iş yerlerimizin temizliğini ve dezenfeksiyonunu yaptık."

Mehmet Nizamettin Toprak da belirtilen kriterler ölçüsünde iş yerlerini açarak hizmet vereceklerini aktardı.

- Batman

Batman'da tedbirler kapsamında geçici olarak kapatılan işletmeler, açılış öncesi hummalı bir çalışma sürdürüyor.

Lokantacı Mehmet Akif Oruç, açılış tarihinin belli olmasıyla hazırlıklara başladıklarını söyledi.

Dezenfeksiyon çalışmaları yaptıklarını belirten Oruç, "Genel temizliğimizi yaparak yarına hazırlık yapıyoruz. Sosyal mesafeye dikkat etmek amacıyla lokantamızdaki masa sayısını azalttık. Lokantamız genelinde dezenfeksiyon çalışmamızı yaptık. Pazartesi günü halkımızın hizmetinde olacağız." dedi.

Kafe işletmecisi Murat Onur da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iş yerlerinin açılış tarihini açıklamasıyla hazırlıklara başladıklarını kaydetti.