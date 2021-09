Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'ndan önemli açıklamalar!

Yeni Eruh yolunda inşa edilen konutlar civarında yapılan yol ve alt yapı çalışmaları ile Doğan Mahallesi Handervis mıntıkasında tamamlanan bağ yolları ile Doğan Mahallesi asfalt ve parke çalışmalarını inceleyen Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, kamuoyunu bilgilendirici önemli açıklamalarda bulundu.

"Sıfır hata ile iş yapmayı öğrenecek ve öğreteceğiz"

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Vali Hacıbektaşoğlu bazı ufak eksiklikler için belediye yöneticilerini uyardı ve tamamlanmalarını istedi. Hacıbektaşoğlu “Sıfır hata iş yapılmasını istiyorum. Sıfır hata ile iş yapmayı öğrenecek ve yüklenici firmalara da öğreteceğiz.” dedi.

"70 bin ton asfalt kullandık, 90 bin tona çıkacak"

Açıklamalarını sürdüren Hacıbektaşoğlu “70 bin ton asfalt kullandık. Bu 90 bin tona kadar çıkacaktır. Bunun yüzde 90'ı tamamlandı. Yine 150 bin metrekarenin üzerinde bir parke çalışmamız olacak. Bunun da yüzde 80'i tamamlandı. Siirt'in 20 mahallesi şehir merkezinde muhtelif cadde ve sokaklarında bu çalışmalar yapıldı ve yapılıyor. Geçen yıl da Deyr mevkiinde bağ yolların asfaltlamıştık. Bu senede programınızın planladığımız şekilde tamamlayacağız ve hatta onun üzerine çıkacağız.” dedi.

"Millet bahçesi şehire değer katacak"

Yapımı devam eden Millet Bahçesine değinen Vali Hacıbektaşoğlu, 45 güne kadar tamamlanacak olan bu projenin şehre ayrı değer katacağını söyledi. Hacıbektaşoğlu “Bizim için en önemli proje şehir merkezinde kentte değer katacak olan millet bahçesidir. Son çalışmaları yapılıyor. Bir ay zarfında veya en geç 45 gün zarfın da çimlelenme çalışmaları da dâhil olmak üzere her şeyiyle tamamlanmış olacak. Siirt halkımızın hizmetine sunmuş olacağız.” dedi.

"Hazreti Fakirullah Caddesi (Güres) yenileme çalışmaları sürüyor"

Yeniden düzenleme çalışmaları devam eden hazreti Fakirullah Caddesi diğer adıyla Güres caddesi'ndeki çalışmaların bütün hızıyla devam ettiğini belirten Vali Hacıbektaşoğlu buradaki çalışmaların belirtilen tarihten daha önce tamamlanabileceğini belirtti.

Vali Hacıbektaşoğlu, “Burası şehrin tam merkezinde olduğu için yayalaştırılmış. Alışveriş merkezlerinin işyerlerinin en yoğun olduğu bir yer. İnsanların yaya trafiği devam ediyor, alışveriş devam ediyor. Ancak çalışmalar orada gerçekten sıkıntı veriyor. Bunun içinde Siirt halkından sabır bekliyoruz. Anlayış bekliyoruz. Ancak bu çalışmaların takviminde yürüyor. Haziranın birinci haftasında başlamıştık, Kasım sonu biteceğini öngörmüştük. Kasım sonundan önce bitmiş olacak. Hz Fakirullah Caddesi'ndeki çalışmalar gece/gündüz tüm hızıyla devam ediyor. Onun dışında yine cadde meydan Park düzenlemeleri devam ediyor. Bütün çocuk parklarının yenilenmesi çalışmaları şu anda tamamlandı. Tamamlanmak üzere." dedi

"Okullar yüz yüze eğitime hazır hale getirildi"

2021-2022 Eğitim ve öğretim yılının başladığını hatırlatan Vali Hacıbbektaşoğlu, yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"Okulların açılması ile okulların hazır hale getirilmesi okulların bütün çevresi ihtiyaçları salgınla mücadele kapsamında salgınla mücadele eğitimi ve yüz yüze eğitimin başlaması kapsamında temizliği dezenfeksiyonu tamamlandı. Bütün ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor."

Su tüketimi ve yeni su kaynak çalışmaları

Şehirde çekilen su sıkıntısı konusuna değinen Vali Hacıbektaşoğlu, yeni su kaynağı arayışı içerisinde olduklarını belirterek, vatandaşların su israfı yapmamalarını istedi.

Vali Hacıbektaşoğlu “Su konusunda bütün Siirtli hemşerilerimizi hem bilgilendirmek hem de suyun dikkatli kullanılması için dikkatlerini çekmek istiyorum. İki ana kaynağımız var. Biri Hizan suyu, bir de Hesko suyu. Her iki kaynakta yüzde 60'a yakın azalma var. Su konusunda sıkıntı olduğunu biliyoruz. Maalesef geçen yıl hiç bir şekilde buna ihtiyaç hissetmemiştik. Münavebeli su vermek durumunda kalıyoruz. Hesko hattından 45 köy ve mahalle istifade ediyor. Hizan suyundan Tillo, Gökçebağ, Kurtalan, Kayabağlar, Atabağı ve Siirt merkez besleniyor. Siirt merkezdeki vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz. Ancak bütün köylerdeki, mahallelerdeki ve özellikle köylerimizdeki vatandaşların tüketime dikkat etmesi gerekiyor. Suyu çok dikkatli kullanmamız gerekiyor. Geçen yıl haziran ve temmuz ayında ilave su kaynak temini çalışmalarına başladık. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile çalışmalarımız devam ediyor. Burada Hizan su hattının su alma yapısının iyileştirilmesi için ihale yapıldı. Orada çalışmalar başlayacak. Bunun dışında ilave kaynak temini ve arıtma kapasitesinin artırılması çalışmaları var. Şuan da proje aşamasında, önümüzdeki sene yapım ihalesine çıkılabilir mi onun için uğraşıyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Hem sanayi kullanımı evsel tüketim için ilave kaynak suyu temin çalışmalarımız yeni değil, geçen sene temmuz ayında başlayan çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu sene veya önümüzdeki yılbaşında inşaat çalışmaları başlayacak. 2022 yılı yapım programına alınmıştır. İnşallah DSİ yatırım programında gerçekleşecektir." dedi.

Vali Hacıbektaşoğlu bütün dünyayı tehdit eden küresel ısınma sorununa da değindi. Bu konuda dünyanın bir sınav vereceğini belirten Hacıbektaşoğlu, “Bütün bu ilave kaynak suyu temini çalışmaları devam ederken bütün dünyayı ve Türkiye'yi izliyoruz. İklim değişikliği çok ciddi bir şekilde sorun. Allah korusun tabi bu sene ciddi bir kuraklık yaşadık ve bütün Türkiye yaşadı. Ve çok ciddi bir ürün kaybı oldu bu konuda ki desteklerde dönüm başına verilecek. Bu konuda çalışmalar da tamamlanıyor. Su yönetimini ve bunu en başta planlayarak tüketime kadar her şeyimizi gözden geçirmek zorundayız. İlave kaynak temini yapılsa da suyumuzu dikkatli bir şekilde kullanmak ve tüketmek zorundayız. Kaynaklarımızı korumak zorundayız. Bu konuda bütün vatandaşlarımıza anlayışına sabrına sığınıyoruz. Suyu herkesten dikkatli kullanmaya davet ediyoruz.” dedi.

"Son 10 yılda yatırım harcamaları ilk defa cari harcamaları geçti, belediyenin her kuruşu Siirt için harcanacaktır"

Siirt Belediyesinin harcamaları konusunda bilgiler veren Vali Hacıbektaşoğlu son on yılda yatırım harcamalarının ilk defa belediyenin personel ve diğer giderleri içeren cari harcamalarından daha yüksek bir şekilde gerçekleşmekte olduğunu söyledi.

Bunu özellikle paylaşmak istediğini belirten Hacıbektaşoğlu “Son 10 yılda Siirt Belediyesi bir ilki gerçekleştirdi. İlk defa yatırım harcamaları cari harcamaların önüne geçmiştir. Geçen yıl bir şey söylenmiştik, bunu her zaman söyleyeceğiz. Her çalışmamızda projemizde, her işimizde her toplantımızda bunu konuşuyoruz. Siirt'te gelen paranın Siirt’in parası kaynağı bütün imkânlar Siirtliler için kullanılacaktır. Her kuruşu Siirt'e harcanacaktır ve vatandaşlarımızın hizmetinde kullanılacaktır. Şuanda onu yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Mahalledeki çocukları sevindirdi

Her fırsatta çocuklarla yakından ilgilenen ve onlarla sohbet eden Vali/Belediye Başkan V. Osman Hacıbektaşoğlu, Doğan Mahallesi Mezopatamya Sitesi asfalt yol yapım çalışmaları ziyaretlerinde mahalledeki çocuklarla da yakından ilgilenip, oyuncak dağıtarak, onları sevindirdi. Hatıra fotoğraf çektirdi.

Destek verenlere teşekkür etti

Vali Hacıbektaşoğlu açıklamalarının son bölümünde destek veren ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Hacıbektaşoğlu “Bu çalışmaları gerçekleştirilmesinde ve imkânların kazandırılmasında bizlere her zaman destek veren başta sayın cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, bakanlarımıza, bakanlıklarımız, sayın milletvekilimiz ve il başkanımıza, tüm çalışma arkadaşlarıma emek veren tüm kişi ve kuruluşlara ve tüm Siirtli hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Vali Hacıbektaşoğlunin incelemelerine başkan yardımcısı Ahmet Bülbül ve belediyenin diğer üst düzey yöneticileri katıldı.