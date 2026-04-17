Siirt Valiliği duyurdu! Okullarda yeni dönem başladı

Siirt Valiliği, il genelinde okul güvenliğinin artırılmasına yönelik tedbirler kapsamında 473 eğitim kurumunda 577 emniyet ve jandarma personeli görevlendirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, okul güvenliğinin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında mevcut uygulamaların ilave önlemlerle daha da güçlendirildiği belirtildi.

Valilikçe "Güvenli Çevre, Huzurlu Eğitim" ve "Çocuklarımız ve Gençlerimizin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması" çerçevesinde, jandarma ve emniyet sorumluluk alanındaki eğitim kurumlarında gerekli güvenlik önlemlerinin titizlikle hayata geçirildiği ifade edilen açıklamada, okul çevrelerinin de düzenli denetlendiği hatırlatıldı.

Bu tedbirlere ilave olarak okulların iç ve dış güvenliği, giriş çıkış düzeni, çevre denetimleri, kamera sistemleri, ziyaretçi uygulamaları, servis güzergahları ve öğrencilerin yoğun bulunduğu alanların yeniden gözden geçirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Valiliğimizce alınan karar doğrultusunda, Siirt merkez ve 6 ilçedeki tüm okullarda emniyet birimlerine bağlı polis memurları görevlendirilirken, belde ve köy okullarında güvenlik hizmetleri jandarma birimleri tarafından yürütülecektir. Bu uygulama, ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de eğitim kurumları ve çevresinde alınan ve uygulanmakta olan güvenlik tedbirlerinin daha etkin sürdürülmesini kapsamaktadır. Ayrıca ilimiz genelinde risk değerlendirmelerinin güncellenmesi, okul güvenliği uygulamalarının daha etkin hale getirilmesi ve kurumlar arası veri paylaşımı ile koordinasyonun daha da güçlendirilmesi yönünde de gerekli tedbirler alınmıştır."

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Emniyet sorumluluk bölgesinde ilkokul, ortaokul, lise ve özel okullar dahil olmak üzere toplam 177 eğitim kurumunda 199 personel, jandarma sorumluluk bölgesinde ise ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki toplam 296 eğitim kurumunda 378 personel görevlendirilmiştir. İl genelinde bulunan okullarımızda, önleyici kolluk devriyeleri ile güvenli eğitim koordinasyon görevlileri aracılığıyla gerekli güvenlik tedbirleri kesintisiz şekilde uygulanmaktadır. Okullarımızda sürdürülen önleyici güvenlik tedbirleriyle birlikte eğitim kurumlarında güvenliğin en üst düzeyde sağlanması hedeflenmektedir. Evlatlarımızın huzur ve güven içinde eğitim alması, devletimizin en temel önceliklerindendir. Gayemiz, hiçbir anne babanın çocuğunu okula gönderirken endişe taşımamasıdır."