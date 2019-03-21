Siirt Üniversitesi personel alımları ne zaman? Siirt Üniversitesi öğretim görevlisi alımı 2019

Siirt Üniversitesi akademik personel alımları ne zaman? Siirt Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde akademik personel alımı ilanını yaptı. Üniversite alım duyurusunda öğretim görevlisinin alınacağını açıkladı. Peki Siirt Üniversitesi öğretim görevlisi personel alımları hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır. Siirt Üniversitesi öğretim görevlisi alımı başvuruları 21 Mart 2019 itibariyle başladı.

Siirt Üniversitesi akademik personel alım başvurular için ilgili Birimlere şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlan ile ilgili tüm bilgiler Üniversitemiz http://www.siirt.edu.tr/adresinde yer almaktadır.

Siirt Üniversitesi akademik personel alım ilani için tıklayınız