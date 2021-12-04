Siirt-Şırnak arası Zarova Köprüsü ile daha konforlu olacak

Yaklaşık 57 kilometrelik Siirt-Eruh kara yolunun 37’nci kilometresindeki Zarova Çayı üzerinde inşa edilen 355 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğindeki köprü açılışa hazır hale getirildi.

Siirt-Eruh kara yolundaki Zarova Çayı üzerinde inşa edilen 355 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğindeki Zarova Köprüsü’ne depreme karşı 60 sismik izolatör mesnet takozu yerleştirildi.

Her biri 70 metre uzunluğa sahip 5 açıklıklı köprüde depreme karşı en üst düzeyde güvenliğin sağlanması için 60 sismik izolatör mesnet takozu kullanıldı. Elevasyonları kutu kesitli betonarme, yüksek gövdeli kutu kesitli çelik kiriş, betonarme tabliyeli olarak inşa edilen köprüde her biri 1,5 metre genişliğinde 2 yaya yolu yer alıyor.

Zarova Köprüsü, Siirt-Eruh yolunun geometrik ve fiziksel standartlarını yükselterek, trafik güvenliği ve sürüş konforunu artıracak.

Yol, güzergahtaki yerleşim yerlerinin ekonomik olarak kalkınmasına da katkı sağlayacak.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, “Bölge halkının heyecanla bitmesini beklediği köprü tamamlanarak Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından hizmete açılacaktır” dedi.

Köprünün yapım tekniği bakımından önemli olduğunu dile getiren Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, “Zarova Çayı ve Zarova Vadisi’nden geçen köprüyü kullanacak olanlar, aynı zamanda bölgedeki güzellikleri görecekler. Köprü, vatandaşlarımıza çok büyük bir kolaylık sağlayacak” diye konuştu.

Zarova Köprüsü’nün önemli bir mühendislik çalışması olduğuna vurgu yapan Vali Hacıbektaşoğlu, huzur ve güven iklimi ile birlikte vatandaşlarımızın yaşam kalitelerinin de artığını bu yol ile Siirt-Şırnak ve Habur sınır kapısına ticaretin daha da gelişeceğini belirtti.

Vali Hacıbektaşoğlu, “İlimizdeki tüm ulaşım ağındaki yatırımların hayata geçirilmesinde bizlere her zaman destek olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’na, destek veren tüm kişi ve kuruluşlara Siirt halkı adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Siirt merkezde asfaltlama çalışmaları devam ediyor

Siirt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Siirt merkezde sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Siirt Belediyesi, Vali/Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun talimatları doğrultusunda, daha güvenilir, modern ve huzurlu bir ulaşım için kent genelinde başlatmış olduğu yol çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Siirt Belediyesi, kent genelinde vatandaşların ulaşımlarını daha rahat ve modern bir şekilde sağlayabilmeleri için alt yapı projeleri bir bir hayata geçiriyor. Planlanan program dâhilinde yol çalışmalarını sürdüren Siirt Belediyesi mahallelerde sıcak asfsalt çalışması yapıyor. Asfaltlama çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini belirten Vali/Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, “Kentimizin çeşitli noktalarında devam eden asfalt ve kaldırım çalışmaları belirlediğimiz program çerçevesinde devam ediyor. Ekiplerimiz hummalı bir şekilde mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerinin başında. Mahallelerimizde acil müdahale gerektiren alanlar ve asfalt kaldırım çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor” dedi. Asfalt çalışmalarımız, belirlenen plan ve program dâhilinde diğer mahallelerimizde de devam edecektir.

Mahallelerde kilit parke taşı döşeme yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor

Siirt Belediyesince, kent genelinde sürdürülen yol genişletme, yol yapım, kaldırım yenileme ve parke çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun talimatıyla yol yapım ve ihtiyaç duyulan bölgelerde açılan yeni yollarla yaya ve araç trafik akışını rahatlatan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaldırım yenileme ve kilitli parke taşı döşemeden bordür kaplamaya kadar her alanda çalışmalar yapıyor. Planlamada öncelik verilen bölgelerde çok sayıda ekiple eş zamanlı olarak gerçekleştirilen çalışmalar, kentte hem yaya hem de trafik akışını rahatlatıyor.

2021 yılının atılım ve yatırım yılı olduğunu hatırlatan Vali/Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, “Yıpranmış ve alt yapısı bozulmuş olan yollarımızı hızlı bir şekilde yeniliyoruz. Güzel bir Siirt inşa etmek için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Ekiplerimizin çalışmalarını sabırla bekleyen Siirt halkına teşekkür ederiz” diye konuştu.

Salgın sürecinden etkilenen bireylere “psikolojik danışmanlık” hizmeti

Siirt Belediyesi, “Geniş Ailem Projesi” kapsamında yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri süresince izole durumda bulunan ve süreçten etkilenen vatandaşlara “Psikolojik Danışmanlık” hizmeti sunuyor.

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yürütülen “Geniş Ailem Projesi” kapsamında Covid-19 salgını tedbirleri süresince izole durumda bulunan ve süreçten etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla “Psikolojik Danışmanlık” hizmeti veriliyor. Salgın sürecinden dolayı çeşitli sorunlar yaşayan, kendini mutsuz hisseden, sürekli evde bulunmaktan dolayı sıkıntı yaşayan bireylere yönelik verilen “Psikolojik Danışmanlık” hizmetinden en fazla anne, baba ve çocukları faydalanıyor.

Amaçlarının, vatandaşların bilinçaltında yatan psikolojik rahatsızlıklarını en aza indirmek olduğunu dile getiren Uzman Klinik Psikolog Esra Çelik, kişinin iyileşme sürecini azaltarak sosyalleşmesini ve aile ilişkilerini düzeltmesi için büyük bir çaba içerisinde olduklarını kaydetti.

Psikolojik Destek Merkezinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Çelik, “Vatandaşlara depresyon, ruhsal yakınma ve bozukluklar konularında psikolojik destek de bulunuyoruz. Seanslar kişiye özgü olarak gerekli görüldüğü belirli periyodlar halinde planlanıyor. Psikologlar tarafından danışanlara gerekli teknik, terapi ve psiko eğitim süreçleri yürütülerek yardımcı olunuyor” dedi.

İnsanlarda panik atak, kaygı-korku ve travma oluştu

Merkezde, aile danışmanlığı ve bireysel görüşmeler de yaptıklarını ifade eden Çelik, özellikle Covid-19 salgını döneminde karşılaştıkları sorunları şu şekilde paylaştı: Bize gelen danışanlar, aile içi şiddet, eşleri ile anlaşamama, ebeveyn ile çocukları arasındaki sorunlar, okul problemleri, özellikle Covid-19 ile ilgili yas ve ölüm süreçlerimiz çok fazla artığı için kişilerde OKB, panik atak, kaygı-korku ve travma oluştu. Merkezimizde kişilere klinik psikiyatri tedavi yapıldıktan sonra iyileşme gecikirse psikiyatriye yönlendiriyor ilaç ve terapi ile seanslarımıza devam ediyoruz.

Alkol bağımlılığının önüne geçilmesiyle şiddet önlenebilir

Kadına uygulanan şiddetin nedeninin alkol bağımlılığının büyük bir etken olduğunu belirten Çelik, “Aile içinde şiddetin olma sebeplerinden en önemlisi erkeğin alkol bağımlısı olması yatıyor” dedi.

Çelik, “Tabi bunu ekonomik şiddette tetikliyor. Alkol ve madde bağımlılığı beyin fonksiyonlarını çok fazla deforme ettiği ve kalıcı izler bıraktığı için görüşme yaptığımız erkek bireyler ‘bu benim elimde değil, ben kendimi tutamıyorum, öfke patlaması yaşıyorum. Yanımdaki kadına saldırmak ve kendimi rahatlatmak amacı ile bu şiddeti uyguluyorum’ diyen bireylerle de karşılaştık. Bu bireyleri öncelikle psikiyatri servisine yönlendiriyoruz. Eğer madde ve alkol bağımlılığı ileri seviyelerde ise onlara ilaç tedavisi uyguluyoruz. Kişinin farkındalığını arttırmamız, kadına neden zara verdiğini ve kendisinde nasıl kalıcı bir iz bıraktığını bireye anlattığımız zaman birey de farkına varıyor. Siirt’te madde ve alkol alışkanlığının önlenmesi, eğitim ve seminerlerin verilenmesi gerekiyor. Madde ve alkol bağımlılığının önüne geçilmesiyle şiddetin önlenebileceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

2300 aileye 'Hoş Geldin’ paketi dağıtıldı

Yeni doğum yapan anneleri bu özel ve mutlu günlerinde yalnız bırakmayan Siirt Belediyesi ekipleri aileleri evlerinde ziyaret ederek, “Hoş geldin bebek seti” hediye ediyor. Vatandaşların acı ve sevinçlerine ortak olabilmek amacıyla sosyal sorumluluk projesi kapsamında sosyal belediyecilik anlayışı içinde Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen ve yeni doğan bebekler için hazırlanan “Hoş geldin bebek” paketi 2300 aileye ulaştırıldı. Siirt Belediyesi, vatandaşlarımızın maddi durumuna bakılmaksızın doğum raporu ve kimlik fotokopisi ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne başvuruda bulunan tüm vatandaşlara “Hoş geldin bebek” hediye paketi dağıtmaya devam edecektir.

Üç ayrı noktada semt pazarları yapım çalışmaları hızla devam ediyor

Siirt Belediyesi tarafından şehrin üç ayrı noktasında semt pazarı kurulması inşaat çalışmaları devam ediyor.

Şehir merkezinde büyük bir sorun olan seyyar satıcı, pazarcı ve köy ürünleri satıcılarına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında, üç ayrı noktada faaliyet gösterecek olan kapalı semt pazarlarının çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Bahçelievler Mahallesi SİSKİ Müdürlüğü arkası 1155 m2, Kooperatif Mahallesi Yeşil Vadi Parkı Karşısı 885 m2 ve Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi Jandarma Karşısı 1830 metrekarelik 3 ayrı semt pazarı alanlarında başlatılan çalışmalar kapsamında çelik konstrüksiyon montaj çalışmaları aralıksız sürüyor.

Siirt'te yeni ilçe otogarı

Siirt Belediyesi tarafından yapımı süren, 6 ilçe ve 5 beldeye hizmet verecek yeni ilçe otogarında çalışmalar bitme aşamasına geldi.

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamada, “Barış Mahallesi sınırlarında şehirlerarası otobüs terminali yanında, ilçelere giden-gelen vatandaşların ulaşımlarını kolaylaştırmak, şehir içi trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla, 520 m² inşaat alanı üzerinde 14 dükkândan oluşan 6 ilçe ve 5 beldeye hizmet verecek yeni bir ilçe otogarı yapımı çalışmalarında sona gelindi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Siirt programında açılışı yapılacaktır.