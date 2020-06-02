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Aktüel

Siirt şehitlerinin isimleri belli oldu

Siirt’te dün meydana gelen trafik kazasında şehit olan 2 askerin kimlikleri belirlendi.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 10:36:54 -
Siirt şehitlerinin isimleri belli oldu

Siirt’te dün meydana gelen trafik kazasında şehit olan 2 askerin kimlikleri belirlendi.


Edinilen bilgiye göre, Pervari ilçesine bağlı Doğanköy’deki üs bölgesinde operasyonel faaliyet yürüten askerlerin nöbet değişimi için yola çıkan görevli askerleri taşıyan zırhlı araç, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan 9 asker, bölgeye sevk edilen helikopterler ile Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralı askerlerden jandarma astsubay çavuş Celal Özcan (27) ile jandarma uzman çavuş Burak Aydoğan (26), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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