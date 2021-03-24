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Ekonomi Siirt, Cengiz Holding yatırımlarıyla ekonomiye katkısını arttırıyor
Ekonomi

Siirt, Cengiz Holding yatırımlarıyla ekonomiye katkısını arttırıyor

Cengiz Holding’den yapılan açıklamada Siirt’te hayata geçirilen yatırımlarla nitelikli iş gücünün arttırıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 10:20:00 -
Siirt, Cengiz Holding yatırımlarıyla ekonomiye katkısını arttırıyor

Açıklamada şehirde devreye alınan yatırımların hem Güneydoğu Anadolu hem de Türkiye ekonomisine de değer kazandırdığı kaydedildi. 2019’da Türkiye’nin büyümesine olumlu katkıda bulunan Siirt, bakır yataklarıyla da madencilik sektörünün yükselişine hizmet ediyor. Şirvan Madenköy’deki sahadan çıkarılan bakır, yüzde 20 konsantre seviyesine getirilerek Türkiye’ye ve dünyaya pazarlanıyor. Cengiz Holding tarafından Madenköy’de 200 milyon dolara devralınan ve 200 milyon dolar ek yatırımla kurulan Siirt Madenköy Bakır İşletmesi Konsantratör Tesisi, doğrudan bin 150 kişiye iş imkânı sağlıyor. Tesis, 450 bin tona varan yıllık bakır ihtiyacının 20 bin tonunu karşılıyor. Öte yandan 35 kişilik maden kurtarma ekibiyle yürütülen sürekli eğitim programları, çalışanların yeteneklerini arttırıyor. Ayrıca tesisteki rehabilitasyon çalışmaları kapsamında 635 bin metrekare alanda yürütülen bitkisel toprak serme ve fidan dikim faaliyetleriyle çevresel iyileştirme süreçleri devam ediyor.

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