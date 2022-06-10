Siirt Belediyesi memur alımı başladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

İstenen başvuru belgelerini 18/07/2022 tarihinden 22/07/2022 günü saat 17:00’ye kadar (mesai günleri 09:00-17:00 saatleri arasında) Doğan Mahallesi Mithat Öktüren Caddesi No:2 Merkez/SİİRT adresindeki Siirt Belediye Başkanlığı Hizmet Binasında bulunan başvuru bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.

Adayların boy ve kilo ölçümleri başvuru tarihleri arasında belediyemiz tarafından yapılacaktır.

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

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