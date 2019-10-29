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Ekonomi

THY o ile seferleri başlattı!

Siirt Havalimanı'na inen Türk Hava Yollarına ait uçak su takıyla karşılandı.

2019-10-29 15:15:00 - 2019-10-29 15:18:55
THY o ile seferleri başlattı!

Türk Hava Yollarının (THY) Ankara'dan gelen uçağı, Siirt Havalimanı'nda su takıyla karşılandı.

Siirt-Ankara uçak seferlerinin başlamasıyla Siirt Havalimanı'na iniş yapan THY'ye ait Airbus A319 tipi uçak su takıyla karşılanırken, uçuş ekibi ve yolculara çiçek verildi.

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören yaptığı açıklamada, Siirt- Ankara seferlerinin başladığını belirterek, gelen ilk uçakta 110 yolcunun bulunduğunu söyledi.

Ören, Ankara seferlerinin pazartesi, çarşamba ve cuma günleri karşılıklı yapılacağını kaydetti.

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