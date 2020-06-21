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Spor

Siirt Akabe Yolunda doğa yürüyüşü yapıldı

Siirt’te bir grup doğasever, Botan Vadisi Milli Park alanında yer alan Akabe Yolunda doğa yürüyüşü yaparak çevreyi gezme fırsatı buldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 19:15:12 -
Siirt Akabe Yolunda doğa yürüyüşü yapıldı

Siirt’te bir grup doğasever, Botan Vadisi Milli Park alanında yer alan Akabe Yolunda doğa yürüyüşü yaparak çevreyi gezme fırsatı buldu.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü öncülüğündeki bir grup doğasever, Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi önünden başlayarak Botan Vadisi Milli Park alanında yer alan Akabe Yolunda yürüyüş yaptı. Botan Çayı eteklerinde mola veren doğaseverler, aynı güzergahtan dönerek yürüyüşlerini tamamladı. Jandarma ekipleri, güzergah boyunca güvenlik önlemi aldı.


Doğa Koruma ve Milli Parkla Şube Müdürü Nevzat Amcalar, Asurlar tarafından yapıldığına inanılan tarihi Akabe Yolunun içinde bulunduğu alanın, milli park ilan edilmesiyle vatandaşlar tarafından daha fazla ilgi gördüğünü söyledi.

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