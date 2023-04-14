Şii rejim karşıtı protestolar İran’da idamları yüzde...

İnsan hakları örgütleri, Şii rejim karşıtı protestolara sahne olan İran'da 2022 yılında bir önceki yıla göre idamların sayısında yüzde 75 artış olduğunu bildirdi.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü ve (IHR) ve Paris merkezli Ölüm Cezasına Karşı Hep Beraber (ECPM) isimli örgüt tarafından hazırlanan rapora göre, İran geçen yıl en az 582 kişiyi idam etti.

DW'de yer alan habere göre bu, 2015'ten bu yana görülen en yüksek sayı; 2021'de gerçekleşen 333 idamın da oldukça üzerinde... Rapora göre 2022'de idam edilenlerler arasında 16 kadın, 3 de çocuk var.

Tahran rejimi, geçen Eylül ayında kadınlara yönelik katı kıyafet kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla tutuklanan 22 yaşındaki Jin Mahsa Amini'nin gözaltındaki ölümünün ardından ülke çapına yayılan protesto dalgasıyla karşı karşıya kalmıştı.

Protestolarla ilgili açılan davalarda 4 kişi idam edilirken, İran yönetimi uluslararası tepkilerin hedefi olmuştu.

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