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SİHA'yla baş edebilmek için 3 ülke birlik oldu!

Yeniakit Publisher
2024-07-22 21:34:00 -
SİHA'yla baş edebilmek için 3 ülke birlik oldu!

Küresel Muharip Hava Programı’nın (GCAP) üç ülkesi – İngiltere, İtalya ve Japonya yeni savaş uçağı konseptini tanıttı.

Farnborough, İngiltere, 21 Temmuz 2024 – Küresel Savaş Hava Programı’nın (GCAP) üç ülkesi olan İngiltere, İtalya ve Japonya, Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı’nda yeni nesil savaş uçaklarının yeni konsept modelini tanıttı.

3 ŞİRKET ORTAK ÇALIŞIYOR

Fuarda ilk kez bir arada yer alan üç GCAP hükümet ortağı ve lider endüstri ortakları BAE Systems (İngiltere), Leonardo (İtalya) ve Mitsubishi Heavy Industries (Japonya), gerçek anlamda yeni nesil savaş uçağı teslimatında kaydettikleri önemli ilerlemeleri sergileyecek. 5. Salon’da sergilenen yeni konsept model, geleceğin savaş uçaklarının aerodinamiğini iyileştirmek için önceki konseptlere göre daha büyük kanat açıklığına sahip, çok daha gelişmiş bir tasarıma sahip.

2035’TE HİZMETE GİRECEK

BAE Systems, Leonardo ve Mitsubishi Heavy Industries’den mühendisler, bilgisayar tabanlı modelleme ve sanal gerçeklik de dahil olmak üzere bir dizi yenilikçi dijital araç ve teknik kullanarak, uçağın tasarımını konsept aşamasında geliştirmek için geleceğin savaş uçaklarının tasarımı ve geliştirilmesi konusunda bir iş birliği anlaşması kapsamında birlikte çalışıyor.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

AE Systems Geleceğin Savaş Hava Sistemleri Genel Müdürü Herman Claesen şunları söyledi: “Küresel Savaş Hava Programı’nın başlatılmasından bu yana geçen 18 ayda, işbirliği anlaşması kapsamında İtalya ve Japonya’daki endüstriyel ortaklarımızla ve ayrıca üç hükümetle, yeni nesil savaş uçağı gereksinimlerini anlamak ve uyumlu hale getirmek için yakın bir şekilde çalıştık. “Farnborough Uluslararası Hava Gösterisi’nde tanıtılan yeni model, bu geleceğin savaş uçağının tasarımında ve konseptinde kayda değer bir ilerleme gösteriyor. Programın bir sonraki aşamasına yaklaştıkça tasarımı test etmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz.”

Leonardo Küresel Savaş Hava Programı Sorumlusu Guglielmo Maviglia şunları söyledi: “Programın hızı olağanüstü, her ülkede sağlam bir temel ve endüstriyel miras ve hükümet liderliğindeki ortaklık üzerine kurulu. Anlaşma Aralık 2023’te imzalandığından beri, program her ortaktan güçlü bir bağlılık gördü. Her biri farklı, ancak tamamlayıcı nitelikler ve gereksinimler getiriyor. Artık bilgi alışverişinde bulunmak, ortak zorlukları ele almak ve ortak hedeflere ulaşmak için yakın bir şekilde birlikte çalışıyoruz. Program İtalya, İngiltere merkezli işimiz de dahil olmak üzere Leonardo ve daha geniş İtalyan endüstrisi için son derece önemlidir. GCAP, gelecek nesillerimiz için Sistemler Sistemi perspektifinde muharebe havacılığının geleceğini temsil ediyor.”

ÜÇLÜ ORTAKLIK

Mitsubishi Heavy Industries Ltd. GCAP Kıdemli Üyesi Hitoshi Shiraishi şunları söyledi: “MHI, her projeyi bilgimizi derinleştirmek için değerli bir fırsat olarak görüyor. Özellikle, GCAP Japonya, İngiltere ve İtalya arasında üç ülkeli ortak bir geliştirme programı olduğundan, dahil olan üç sektörün farklı kültürlerini, deneyimlerini ve bilgilerini birleştirerek her zamankinden daha iyi sonuçlar ve daha derin bilgi elde etmeyi umuyoruz. “Ayrıca, Japonya savunma şirketlerinin geniş katılımıyla gerçekleşecek bu GCAP programının, dijital dönüşüm gibi ülkenin endüstriyel sektöründeki inovasyonu ve bilim ve teknoloji alanında insan kaynaklarının geliştirilmesini teşvik etmesini umuyorum.” 2035 yılında hizmete girmesi planlanan savaş uçağı, dünyanın hizmetteki en gelişmiş, birbiriyle uyumlu, uyarlanabilir ve bağlantılı savaş uçaklarından biri olacak. Akıllı silah sistemi, yazılım destekli etkileşimli kokpit, entegre sensörler ve mevcut sistemlerden 10 bin kat daha fazla veri sağlayabilen güçlü bir yeni nesil radara sahip olacak ve bu da ona savaşta kazanma avantajı sağlayacak.

GCAP, İngiltere, İtalya ve Japonya hükümetlerini ve ilgili endüstrilerini bir araya getirerek, yeni nesil muharebe hava kabiliyetinin sağlanması amacıyla ortak askeri ve endüstriyel hedefler üzerinde iş birliği yapmayı amaçlayan stratejik açıdan önemli bir ortaklıktır. Program, her ülkenin güvenliği, siyasi ve ekonomik refahı açısından büyük önem taşıyor ve etkili bilgi ve teknoloji transferi yoluyla her ülkede gelecek nesiller için önemli egemen savaş hava kabiliyetinin geliştirilmesine ve sunulmasına yardımcı olacak. GCAP, İngiltere, İtalya ve Japonya’da on binlerce kalifiyeli kişiye istihdam sağlayarak geleceğin endüstriyel becerilerini ve teknolojilerini geliştirmeyi hedefliyor.

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