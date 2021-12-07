SİHA’ların titrettiği Ruslar kuyruğu dik tutma derdinde

Münübe Yılmaz

Ukrayna'nın Donbas'ta Türkiye'den aldığı Bayraktar SİHA'larını kullanmasından duydukları rahatsızlığı her defasında dile getiren Ruslar, taktik değiştirdi. Rus medyasında çıkan haberlerde, “Bayraktar TB2'nin Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donbas'taki etkinliğinin sadece bir ay içinde kaybolduğu” iddia edildi.

Sorun yaşanıyormuş

Ukrayna’nın, Rusya ile yaşanan kriz nedeniyle şu sıralarda dünyanın ilgi odağı haline gelen Donbas bölgesinde Bayraktar TB2 SİHA’ları kullandığını resmen duyurmasından bir ay sonra Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Bayraktar’ları sadece Donbas'ta değil, ülkenin güneyinde de kullanmakta sorun yaşadığını ileri süren Rus medyası, “Bilindiği gibi, Ukrayna saldırı drone’ları, çalışmaları bilinmeyen elektronik savaş sistemlerinin eylemiyle kesintiye uğradığı için, Donbas'taki temas hattına 5-10 kilometreden daha yakın uçamazlar. Ukrayna'nın güneyinde de benzer bir durum gözlemleniyor” görüşünü savundu. Haberlerde ayrıca “Bugün Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri (DPR ve LPR), Bayraktar TB2 insansız hava araçlarıyla 100 kilometreye kadar mesafelerde savaşabilecek çeşitli elektronik harp sistemlerine sahip. Bununla birlikte, görünüşe göre, SİHA’ların görünümüne ilişkin veriler, hem Ukrayna'nın doğu sınırlarında hem de Kırım'da bulunan S-400 kompleksleri gibi güçlü radarlardan milislere aktarılıyor” ifadeleri kullanıldı.