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Teknoloji SİHA'ların ihracat başarısı karşısında şoke oldular! Sonrasında Türk Kadın mühendislerden çıkan İHA'lara karşı kalkan şaşırttı
Teknoloji

SİHA'ların ihracat başarısı karşısında şoke oldular! Sonrasında Türk Kadın mühendislerden çıkan İHA'lara karşı kalkan şaşırttı

Yeniakit Publisher
2024-01-04 21:06:00 - 2024-01-04 23:32:03
SİHA'ların ihracat başarısı karşısında şoke oldular! Sonrasında Türk Kadın mühendislerden çıkan İHA'lara karşı kalkan şaşırttı

Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla üretilen Bayraktar TB2 SİHA, Afrika'da: Bayraktar TB2 SİHA'yı törenle envanterine alırken Son dönemde önemli bir tehdide dönüşen mini insansız hava araçlarına (İHA) karşı Türk savunma sanayisi bünyesinde giyilebilir ve portatif karşı tedbir sistemi geliştirildi.

Savunma sanayisinde ve sivil alanda gelişen teknolojilerle birlikte savaş alanında, operasyon sahasında kullanılan yöntemler de değişim gösteriyor.

Maliyeti düşük, temini kolay, kullanıcısı için minimum risk barındıran ticari İHA sistemlerine basit el yapımı düzenekler bağlanarak askeri personele, askeri araçlara ve mühimmatlara zarar verilebiliyor, İHA kamera yetenekleri ile istihbarat amaçlı ortam verisinin alınmasına yönelik çalışmalar yapılabiliyor.

Kadın mühendisler tarafından kurulan ve Teknopark Ankara bünyesinde elektronik harp alanında faaliyet gösteren Merkür Savunma, tehditleri durdurmaya yönelik çözümleri gündemine aldı. Yürütülen çalışmalar sonunda ortaya 1 kilogram ağırlığında, telsiz boyutuna yakın, giyilebilir ve portatif taktik İHA karşı tedbir sistemi AYTAR çıktı.

Yazılım tabanlı radyo mimarisine sahip AYTAR, tespit edilmeden çoklu frekans taraması yapabiliyor.

Yaklaşık 5 yıllık girişimcilik sürecinde İHA'ların siber saldırılara karşı korunmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Bağcı, daha sonra askeri personel ve araçların güvenliğine yönelik mini İHA'lara karşı bir tedbir sistemi geliştirdiklerini bildirdi.
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AYTAR Giyilebilir Karşı Tedbir Sistemi'nin prototipinin ortaya çıktığını ifade eden Bağcı, geliştirilen çözümün mini İHA'ları 1 kilometreden tespit edebildiğini, üretilen sinyalle karıştırma, aldatma, kontrolü ele geçirmenin mümkün olabildiğini söyledi.

Birden fazla cihazın çalışmasıyla oluşan ağ desteği aktivasyonuyla İHA'ların konum ve yönünün tespit edilebildiğini anlatan Bağcı, şöyle konuştu:

"Bu tarz ürünler ülkemizde var. Amacımız, bunları küçük boyuta indirip askeri personelin taşıyabileceği ve tek erin/personelin güvenliğini sağlamayı hedefleyen bir ürün. Dokunmatik ekranlı olanını da prototip olarak geliştirdik.

Ürünümüz şu anda karıştırma yapabiliyor, spektrum izleme gerçekleştirebiliyor, üzerindeki algoritmayla sinyal izleme yapabiliyor. Yapay zeka alanındaki çalışmamızla da İHA modelini tespit edebiliyoruz. Sahada test yapabileceğimiz bir prototipimiz var. Spoofing (aldatma) ve kontrolü ele geçirme fonksiyonlarını gerçekleştirmeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor."

Bağcı, nihai ürüne çok uzak olmadıklarını, sahadan gelecek talepler doğrultusunda daha hızlı kullanılabilecek bir ürün ortaya çıkarabileceklerini söyledi.

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