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Ekonomi SİHA’ların gözlerinde milli değişim
Ekonomi

SİHA’ların gözlerinde milli değişim

Hava platformlarının hedefleme, keşif ve gözetleme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ASELSAN tarafından geliştirilen CATS Elektro-Optik Sensör Sistemi’nin SİHA’larda kullanımı yaygınlaşıyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 20:56:00 -
SİHA’ların gözlerinde milli değişim

Yurt dışından satın alınırken kısıtlamaya konu edilen elektro-optik sistemlerin yerini milli çözümler alıyor. Baykar ve ASELSAN iş birliği sonucu 1 aylık çalışmayla Bayraktar TB2’ye entegre edilen CATS, hem yurt içinde hem de yurt dışında kullanılmaya başlandı. Sistem, Bayraktar TB2’yle 5 ülkeye ihraç edildi. Geçen ay yapılan SAHA EXPO’da ise Baykar ile ASELSAN arasında Bayraktar TB2 için CATS Elektro-Optik Sensör Sistemi Sipariş Sözleşmesi imzalandı. İki şirket arasındaki iş birliği sistemin yeni versiyonlarının geliştirilmesine yönelik olarak sürdürülüyor.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafında start verilen projeyle ortaya çıkan CATS’in TUSAŞ’ın ürettiği Anka platformlarında yaygınlaştırılması için de çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda Hava Kuvvetleri Komutanlığı koordinesinde Anka-S platformuna entegre CATS Elektro-Optik Sensör Sistemi’yle 11 saatlik uçuş testi Batman’da icra edildi. Test kapsamında CATS kullanılarak iki mühimmat atışı gerçekleştirildi.

Kabul testleri yapılacak

CATS Elektro-Optik Sensör Sistemi’nin ortaya koyduğu performans itibarıyla operasyonel faaliyetleri yerine getirebilecek seviyede olduğu Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve SSB temsilcileri tarafından bildirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığının talebi üzerine Anka-S konfigürasyonunda CATS Elektro-Optik Sensör Sistemi kabul testleri yapılacak.

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