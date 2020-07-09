SİHA'ları vazgeçilmez kılan tehdit! TCG Anadolu için iki senaryo var

Türk Deniz Gücü'nün amiral gemisi olacak TCG Anadolu'nun gelecek yıl envantere girmesi beklenirken, F-35 projesinde yaşanan sorunlar nedeniyle gözler İHA ve SİHA'lara çevrildi. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in geçtiğimiz günlerde "TCG Anadoluya İHA yerleştirmeyi planlıyoruz" açıklamasını yaptı ve iki senaryo gündeme geldi.

İlk senaryoda TB-2 Bayraktar ve ANKA gibi platformlara göre daha hafif sınıfta İHA'ların üretilmesi ve kullanılması, ikinci senaryoda ise TCG Anadolu pistinde yapılacak değişikliklerle envanterdeki İHA ve SİHA'ların kalkış yapılabilmesini sağlamak vardı.

Konuyla ilgili Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Savunma Sanayi Analisti Kadir Doğan, özellikle deniz sistemlerindeki asimetrik tehditler nedeniyle TCG Anadolu'da İHA ve SİHA kullanılmasının vazgeçilmez bir hale geldiğini söyledi.

TCG Anadolu'ya büyük kabiliyetler sağlayacak

Operasyonel bölgelerde İHA ve SİHA varlığının TCG Anadolu'ya keşif, istihbarat ve hedef edinimi kabiliyeti sağlayacağını söyleyen Doğan, "Bunun yanı sıra lojistik faaliyetlerin desteklenmesi için tasarlanacak olan İHA'lar çok büyük önem arz ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de bugün pistlerde kullanılan İHA'ların TCG Anadolu'da kullanılmasının teknik olarak mümkün olmadığını söyleyen Doğan, şöyle devam etti:

"Bunun temel sebebi İHA’ların genel tasarım kriterleridir aslında. İnsansız araçlar "optimum" parametrelerde tasarlanırlar. Bunun temel sebebi bu ürünler çok yüksek havada kalış süresi gibi çeşitli ileri isterler ile geliştirilmesidir. Sistemde belirli konularda istenen yeterlilikler farklı kabiliyetlerin kısılmasına neden olabilir. Konvansiyonel pistler için optimum standartlarda tasarlanan sistemlerin daha zorlu bir alan olan TCG Anadolu’da kullanılması çeşitli teknik sıkıntılar barındırıyor.

Normal şartlarda TCG Anadolu’dan Bayraktar TB2 veya ANKA gibi İHA’ları faydalı yükleri çıkarılmış 'boş gövde' halinde kalkış gerçekleştirebilmek teknik açıdan mümkün olabilir. Ancak bu İHA’ların bu platformda kullanımı bir kenara iniş gerçekleştirmesi dahi zoraki bir senaryo.

TCG Anadolu pistlerinde değişimlerle mümkün

TCG Anadolu’da itki-ağırlık oranı ve hacimsel tasarımı bu platforma özgün olarak tasarlanmış platformların kullanılması daha olası bir senaryo. Bu durumun bir diğer alternatifi ise TCG Anadolu pistinde yapılacak değişiklikler ile bu araçların kalkış yapabilmelerinin mümkün olabilmesi. Örneğin bu gibi platformlarda CATOBAR ve iniş kancası gibi mekanizmaların kullanılması ile de bu gibi araçların kullanılması mümkün olabilir."

Daha hafif İHA platformları alternatif olabilir

"Peki TCG Anadolu için olası bir ürün geliştirilmesinde ne tipte araçlar kullanılabilir?" sorusuna yanıt veren Doğan, mevcut sistemlerin alternatiflerine vurgu yaptı:

"Özellikle dünyada bu gibi platformlar için kullanılan farklı tasarımlar mevcut. Dünyada TCG Anadolu gibi platformlara sahip sayıca çok az ülke var. Bu ülkelerin, TCG Anadolu gibi platformlarda kullandıkları hava araçları genellikle Harrier ve F-35B gibi dikey iniş kalkış yapabilen savaş uçakları ve V-22 Osprey gibi tiltrotorlu araçları gösterebiliriz.

İnsansız araçlar kısmına gelirsek, özellikle ABD deniz kuvvetlerinin bu alanda ciddi bir çeşitliliğe sahip olduğunu görmekteyiz. ABD Deniz Kuvvetlerinin bu alanda kullandığı en önemli araçlardan bir tanesi Boeing-Insitu tarafından üretilen Scaneagle. Scaneagle, BİHA (Bulut Altı Sınıftaki İnsansız Hava Aracı) dediğimiz sınıftaki bir ürün. Bir çok farklı varyantı olan bu araç, TB2 ve Anka gibi platformlara göre çok daha hafif, yaklaşık 20-65 kg aralığında, ve kanat açıklığı 3-5 metre kanat açıklığına sahip ürünler. Bu ürünler genellikle mancınık ile fırlatılabilen ve bir kanca yardımı ile kolayca iniş yapabilen araçlar. Bu boyutlara sahip olmasına rağmen, bu sistemler taktik/stratejik sınıftaki birçok aracın sahip olduğu özelliklere de sahip. TCG Anadolu özelinde bakarsak, bu gibi ürünlerin TCG Anadolu’da kullanılması çok olası bir senaryo olabilir ve TCG Anadolu’ya çok ciddi bir kabiliyet sağlayabilir."

Deniz kuvvetlerine büyük fayda sağlayacak

Türkiye'nin üreteceği sistemlerin Deniz Kuvvetlerine çok büyük avantajlar sağlayacağını da vurgulayan Doğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türk Deniz Kuvvetleri Strateji Belgesini hatırladığımızda bize önemli ipuçları veriyor. Türk Deniz Kuvvetleri bu belgede açıkça orta ölçekli bölgesel güç aktarım kabiliyetini orta ölçekli küresel güç kabiliyetine dönüştürme hedefini açıkça belirtiliyor. Bu bilgiler ışığında farklı operasyonel bölgelerde keşif, istihbarat ve hedef edinimi kabiliyetleri ve bunun yanı sıra lojistik faaliyetlerin desteklenmesi için tasarlanacak olan İHA’lar çok büyük önem arz ediyor.

Bu platformların kuvvete sağlayacağı fayda kuvvetin vizyonu ve kullanım konsepti ile doğrudan alakalıdır. Türk Deniz Kuvvetlerinin geniş vizyonu göz önüne alındığında bu sistemlerden maksimum fayda sağlanacağı aşikardır."